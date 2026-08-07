कांवड़ यात्रा में हाईवे पर उमड़ा आस्था का सैलाब, शिवभक्ति में रंगा पूरा क्षेत्र
सावन माह की कांवड़ यात्रा अपने चरम पर है। शुक्रवार को दिल्ली-हरिद्वार राजमार्ग पर शिवभक्तों की भीड़ उमड़ी। भक्तों ने 'बोल बम', 'हर-हर महादेव' के नारों से वातावरण शिवमय कर दिया। हजारों कांवड़िये अपने गंतव्य की ओर बढ़ते दिखाई दिए, जिससे हाईवे पर काफी लंबी कतारें बन गईं।
मंगलौर, संवाददाता। सावन माह की कांवड़ यात्रा अपने चरम पर पहुंच गई है। दिल्ली-हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग समेत क्षेत्र की प्रमुख सड़कों पर शुक्रवार को शिवभक्त कांवड़ियों की भीड़ उमड़ी। चारों ओर बोल बम, हर-हर महादेव और बम-बम भोले के जयघोष से वातावरण पूरी तरह शिवमय नजर आया। हजारों की संख्या में कांवड़िये अपने-अपने गंतव्य की ओर बढ़ते दिखाई दिए, जिससे हाईवे पर दूर-दूर तक श्रद्धालुओं की कतारें लगी रहीं।
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