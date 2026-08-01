बरौनी जंक्शन पर की जा रही है यात्रियों की सघन जांच पड़ताल

बरौनी जंक्शन पर की जा रही है यात्रियों की सघन जांच पड़ताल
फोटो नं.05,बरौनी जंक्शन पर शनिवार को डॉग स्क्वायड द्वारा जांच करते पुलिस कर्मी।... आरपीएफ इंस्पेक्टर बरौनी लोकेश साव के नेतृत्व में रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्मो पर सघन जांच अभियान चलाया जा र
बरौनी। सावन महीने में जलाभिषेक करने को लेकर देवघर जाने वाले कावरियों की बरौनी जंक्शन पर जबरदस्त भीड़ बनी है। इसको लेकर रेलवे स्टेशन व रेलवे सर्कुलेटिंग एरिया में सुरक्षा के बेहतर से बेहतर बंदोबस्त किए गए हैं। बरौनी जंक्शन पर सुरक्षा के मद्देनजर रेलवे सुरक्षा बल व जीआरपी द्वारा सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है।आरपीएफ इंस्पेक्टर बरौनी लोकेश साव के नेतृत्व में रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्मो पर सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसमें आरपीएफ के अधिकारी व जवान के साथ साथ डॉग स्क्वायड भी शामिल है।इस दौरान यात्रियों के बैग व झोला सहित अन्य चीजों की मेटल डिटेक्टर के माध्यम से भी जांच की जा रही है।ताकि
कोई भी यात्री संदिग्ध वस्तु लेकर रेलवे स्टेशन पर नहीं पहुंच सके।साथ ही कावरियों की संरक्षा व सुरक्षा को लेकर सीसीटीवी कैमरे से भी पैनी निगाह रखी जा रही है।
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