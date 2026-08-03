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सोहगरा: सावन में रवि योग में शिव पूजा का विशेष है महत्व

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीवान
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सावन का पवित्र महीना जारी है और भारी संख्या में श्रद्धालु सोहगरा स्थित बाबा हंसनाथ धाम पहुंच रहे हैं। आचार्य रवि प्रकाश मिश्र के अनुसार, पहला सोमवारी 03 अगस्त 2026 को है। सावन का चौथा सोमवार 24 अगस्त को होगा, जिसमें रुद्राभिषेक का विशेष महत्व है। मंदिर समिति और प्रशासन श्रद्धालुओं के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान कर रहा है।

सोहगरा: सावन में रवि योग में शिव पूजा का विशेष है महत्व

गुठनी, एक संवाददाता। सावन का पवित्र महीना जारी है। इस उत्तम मास में काफी संख्या में श्रद्धालु सोहगरा स्थित बाबा हंसनाथ धाम पहुंचकर आस्था और भक्ति के साथ पूजा अर्चना करते हैं। भीषण गर्मी और उमस के बावजूद हजारों की संख्या में श्रद्धालु बाबा हंसनाथ के मंदिर पहुंचते हैं। जहां धूप अधिक होने के कारण दोपहर में भीड़ भले ना दिखाई दे, लेकिन सुबह में मंदिर परिसर के गर्भ गृह में काफी संख्या में श्रद्धालु जलाभिषेक करते देखे जा रहे हैं। इनमें जो श्रद्धालु आते हैं, वह अधिकांशत बाहर के होते हैं।

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सोमवारी की जानकारी

आगामी सोमवार को सावन की पहली सोमवारी है। जबकि उत्तम मास की भी पहली ही सोमवारी होगा। वाराणसी के ज्योतिष विभाग के आचार्य रवि प्रकाश मिश्र ने बताया कि पहली सोमवारी 03 गस्त 2026 को पड़ेगा। श्रावण मास का चौथा सोमवार 24 अगस्त को पड़ेगा। इस चौथे सोमवार के दिन रुद्राभिषेक करने से शत्रु विजय, पारिवारिक कलह पर विजय मिलती है। वह सुबह से रुद्राभिषेक कर सकते हैं। जिससे उन्हें इस मुहूर्त में भगवान शिव की पूजा का विशेष लाभ मिलेगा। सावन का चौथा सोमवार प्रीति योग में है। इस दिन प्रीति योग सुबह 08:57 तक है।

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धार्मिक महत्व

सोहगरा में सोमवार को उमड़ती है श्रद्धालुओं की भीड़ सोहगरा में श्रावण मास के समय बाबा हंसनाथ के दर्शन और पूजन के लिए लगातार श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। उमड़ती भीड़ का कारण सोहगरा के पौराणिक महत्व को दर्शाता है। आचार्य रवि प्रकाश मिश्र ने बताया कि श्रावण मास में भगवान का शिव के पूजा, अर्चना, अनुष्ठान, जलाभिषेक का अलग महत्व है। इसमें धार्मिक अनुष्ठान का लाभ सौ गुना तक बढ़ जाता है। मंदिर समिति और स्थानीय प्रशासन चौकस सोहगरा में सावन के पहले सोमवार को हजारों लोगों की भारी भीड़ उमड़ने की उम्मीद है। पहले सोमवार को सुबह गर्भ गृह खुलने से पहले पुलिस, मजिस्ट्रेट और आला अधिकारियों की उपस्थिति रहेगी। वही मंदिर समिति के सदस्य भी मंदिर परिसर के अंदर और बाहर अपनी मुस्तैद रहते हैं। मंदिर समिति के सचिव मिन्हाज ने बताया कि समिति के तरफ से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए हर संभव व्यवस्था की जाएगी। जिसमें साफ-सफाई, स्वच्छ पेयजल, जलपान की व्यवस्था, लाइट, हवादार पंखे, सीसीटीवी और मंदिर परिषद की साफ-सफाई मुख्य है।

अधिकृत प्रश्न और उत्तर

पहली सोमवारी कब पड़ेगी?
पहली सोमवारी 03 अगस्त 2026 को पड़ेगी।
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