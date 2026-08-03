सावन के पहला सोमवारी पर श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ का किया जलाभिषेक

चाईबासा। सावन की पहली सोमवारी पर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषक करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड पडी। हालांकि इस भीड़ में महिलाओं की संख्या ज्यादा रही। सभी मंदिरों में महिलाओं ने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक सुबह से ही आरंभ हो गया शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र के मंदिर हर मंदिर में जलाभिषेक के लिए मैं श्रद्धालुओं की की भीड़ जलाभिषेक के लिए कतारो में खड़ी रहीऔर जैसे-जैसे दिन चढ़ा उसी तरह जलाभिषेक करने आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ भी बढ़ने लगी दोपहर तक मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। सभी मंदिरों सुबह से ही जलाभिषेक के लिए श्रद्धालु आना शुरू हो गए थे और दोपहर तक उनके आने-जाने की प्रक्रिया लगी रही दोपहर के कोई वर्ष से इसमें कमी आई फिर छुटपुट श्रद्धालुओं के आने का क्रम रहारहा और लोगों ने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया।