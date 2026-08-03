सावन के पहला सोमवारी पर श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ का किया जलाभिषेक
चाईबासा में सावन की पहली सोमवारी पर भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। महिलाओं ने अधिक संख्या में भाग लिया। मंदिरों में सुबह से जलाभिषेक शुरू हुआ और दोपहर तक श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। लोगों ने बच्चों के लिए भी खरीदारी की।
चाईबासा। सावन की पहली सोमवारी पर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषक करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड पडी। हालांकि इस भीड़ में महिलाओं की संख्या ज्यादा रही। सभी मंदिरों में महिलाओं ने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक सुबह से ही आरंभ हो गया शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र के मंदिर हर मंदिर में जलाभिषेक के लिए मैं श्रद्धालुओं की की भीड़ जलाभिषेक के लिए कतारो में खड़ी रहीऔर जैसे-जैसे दिन चढ़ा उसी तरह जलाभिषेक करने आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ भी बढ़ने लगी दोपहर तक मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। सभी मंदिरों सुबह से ही जलाभिषेक के लिए श्रद्धालु आना शुरू हो गए थे और दोपहर तक उनके आने-जाने की प्रक्रिया लगी रही दोपहर के कोई वर्ष से इसमें कमी आई फिर छुटपुट श्रद्धालुओं के आने का क्रम रहारहा और लोगों ने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया।
मंदिर परिसर में जरा अभिषेक के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के कारण मंदिर और उसके आसपास में पूरा उत्सव जैसा माहौल हो गया लोगों के बच्चों के खरीदारी के लिए छोटी-मोटी दुकान भी लगी रही जहां से लोगों ने अपने कुछ काम के खरीदारी के सामान भी खरीदे
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