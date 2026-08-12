शिवालयों में उमड़ा आस्था का सैलाब

सावन की शिवरात्रि पर भक्तों की भीड़ शिवालयों में जुटी। श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया और भगवान आशुतोष की पूजा की। भक्तों ने पारिवारिक खुशहाली की कामना की। कांवड़ियों की भीड़ हाईवे पर नजर आई, जहां वे भगवान शिव के जयकारे लगाते हुए चलते रहे। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखी।

सावन की शिवरात्रि पर मंगलवार सुबह से ही क्षेत्रभर के शिवालयों में भक्तों की भीड़ जुटी। भगवान शिव का जलाभिषेक किया गया। प्रसिद्ध नक्का कुंआ मुक्तेश्वरा मंदिर, कल्याणेश्वरा मंदिर, लाल मंदिर में लाइन लगाकर भक्तों ने दर्शन किए। उन्होंने परिवार की खुशहाली की कामना की। वहीं हरिद्वार, गोमुख, ब्रजघाट से आए शिव भक्तों ने सर्व प्रथम भगवान आशुतोष का जलाभिषेक किया।

भक्तों की पूजा नक्का कुंआ मंदिर में पूजन करने के आए भक्त दीपक कुमार ने बताया कि शिवरात्रि में पूजन को लेकर काफी दिन से उत्साह था कि सुबह चार बजे उठकर स्नान करने के बाद मंदिर में पूजा करेंगे। इस वजह से मंदिर में पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि बाबा भोलेनाथ को दो लोटा जल चढ़ाने से सभी समस्या का समाधान हो जाता है। भक्त अनिल ने बताया कि उन्होंने हर साल की तरह शिवरात्रि पर व्रत रखा। सुबह स्नान करने के बाद सीधा मंदिर पहुंचे। वहां से दर्शन करने के बाद घर आएं। वहीं,क्षेत्र के शिवमंदिरों में भी भक्तों की भीड़ दिखाई दी। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पुलिस भी मंदिरों के बाहर तैनात रही।

:::::शिवरात्रि पर भी उठ़ी हजारों कांवड़

कांवड़ यात्रा सोमवार रात और मंगलवार की सुबह को भी हाईवे पर आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। दिल्ली-मुरादाबाद, मेरठ मार्ग, बुलंदशहर मार्ग हाईवे भगवा रंग में रंगा रहा। भोले के जयकारों की गूंज से पूरा हाईवे शिवमयी हो गया। हाईवे पर कांवड़ शुरू होने पर रौनक बनी रही। कांवड़िये भगवान शिव के जयकारे लगाते हुए और डीजे की धुनों पर नृत्य करते हुए अपनी मंजिलों की ओर बढ़ते नजर आए। हाईवे पर दूर-दूर तक डाक कांवड़ से लेकर पैदल कांवड़िये और विभिन्न रंगों में कांवड़ ही नजर आए। पुलिस-प्रशासन भी कांवड़ व्यवस्थाओं को लेकर पूरी तरह सतर्क रहें। बक्सर के महादेव समिति, सिंभावली के शिव मंदिर समिति के शिविर में श्रद्धालु कांवड़ियों की सेवा में लगे हुए नजर आए। कांवड़िये भगवान शिव के जयकारे लगाते हुए और डीजे की धुनों पर नृत्य करते हुए अपनी मंजिलों की ओर बढ़ते रहें