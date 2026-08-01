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बांका: श्रावणी मेला के तीसरे दिन उमड़ा आस्था का सैलाब

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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बांका में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले के तीसरे दिन कांवरियों की भारी भीड़ उमड़ी। श्रद्धालु बाबा बासुकीनाथ की ओर बढ़ते रहे। जिला प्रशासन ने सुरक्षा और चिकित्सा व्यवस्था सहित अनेक इंतजाम किए हैं। श्रद्धालुओं ने प्रशासन की सराहना की और यात्रा को सुरक्षित बताया।

बांका: श्रावणी मेला के तीसरे दिन उमड़ा आस्था का सैलाब

बांका से संतोष की रिपोर्ट विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला के तीसरे दिन देश-विदेश से पहुंचे कांवरियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। बोल बम और हर-हर महादेव के जयघोष से पूरा कांवरिया मार्ग भक्तिमय बना रहा। श्रद्धालु लगातार बाबा बासुकीनाथ की ओर बढ़ते रहे। जिला प्रशासन ने सुरक्षा, चिकित्सा, पेयजल, साफ-सफाई और यातायात व्यवस्था को लेकर विशेष इंतजाम किए हैं। विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाएं भी सेवा शिविरों के माध्यम से कांवरियों की सेवा में जुटी हैं। श्रद्धालुओं ने प्रशासन की व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए यात्रा को सुरक्षित और सुविधाजनक बताया।

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