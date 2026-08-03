सावन के पहले सोमवार पर शिवालयों में उमड़ा आस्था का सैलाब

पीडीडीयू नगर(चंदौली), हिटी। सावन माह के पहले सोमवार को जिले के प्रमुख शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। भोर से ही शिवभक्त जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक के लिए मंदिरों में पहुंचने लगे। भक्तों ने जलाभिषेक कर हर-हर महादेव का उदघोष किया और बोल बम के जयकारे लगाए। वहीं कांवरियों के साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ का गंगाजल से अभिषेक कर सुख-समृद्धि और परिवार की मंगलकामना की। शिव मंदिरों में दर्शन-पूजन के लिए दिनभर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। मंदिर परिसरों में सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्थानीय प्रशासन व मंदिर समिति के सदस्य भी सक्रिय रहे।

महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों सहित सभी वर्गों के लोगों ने पूरे श्रद्धाभाव से बाबा भोलेनाथ की पूजा-अर्चना की। सावन के पहले सोमवार पर सकलडीहा स्थित स्वयंभू कालेश्वर महादेव धाम तथा शिकारगंज के प्रसिद्ध जागेश्वर धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें दर्शन-पूजन और जलाभिषेक के लिए लगी रहीं। कांवरियों ने गंगाजल अर्पित कर बाबा भोलेनाथ का विधि-विधान से पूजन किया। जागेश्वर धाम में चंदौली जनपद के अलावा आसपास के क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। मंदिर परिसर हर-हर महादेव के जयघोष से गूंजता रहा। श्रद्धालुओं ने दुग्धाभिषेक, बेलपत्र, धतूरा और पुष्प अर्पित कर भगवान शिव से सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। मंदिर समितियों द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की गई थीं, जिससे दर्शन-पूजन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ।