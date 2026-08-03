Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

सावन के पहले सोमवार पर शिवालयों में उमड़ा आस्था का सैलाब

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चंदौली
Follow us on Google News
share

चंदौली में सावन के पहले सोमवार को भक्तों की भारी भीड़ शिवालयों में देखने को मिली। सुबह से ही श्रद्धालु जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक और पूजन के लिए मंदिर पहुंचे। कांवरियों ने गंगाजल से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर सुख-समृद्धि की कामना की। आयोजन समर्पण और शांति से संपन्न हुआ, जिसमें प्रशासन ने सुरक्षा सुनिश्चित की।

सावन के पहले सोमवार पर शिवालयों में उमड़ा आस्था का सैलाब
सावन के पहले सोमवार पर शिवालयों में उमड़ा आस्था का सैलाब

पीडीडीयू नगर(चंदौली), हिटी। सावन माह के पहले सोमवार को जिले के प्रमुख शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। भोर से ही शिवभक्त जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक के लिए मंदिरों में पहुंचने लगे। भक्तों ने जलाभिषेक कर हर-हर महादेव का उदघोष किया और बोल बम के जयकारे लगाए। वहीं कांवरियों के साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ का गंगाजल से अभिषेक कर सुख-समृद्धि और परिवार की मंगलकामना की। शिव मंदिरों में दर्शन-पूजन के लिए दिनभर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। मंदिर परिसरों में सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्थानीय प्रशासन व मंदिर समिति के सदस्य भी सक्रिय रहे।

ये भी पढ़ें:Mau News: सावन के पहले सोमवार को मंदिरों में उमड़े रहे श्रद्धालु

महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों सहित सभी वर्गों के लोगों ने पूरे श्रद्धाभाव से बाबा भोलेनाथ की पूजा-अर्चना की। सावन के पहले सोमवार पर सकलडीहा स्थित स्वयंभू कालेश्वर महादेव धाम तथा शिकारगंज के प्रसिद्ध जागेश्वर धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें दर्शन-पूजन और जलाभिषेक के लिए लगी रहीं। कांवरियों ने गंगाजल अर्पित कर बाबा भोलेनाथ का विधि-विधान से पूजन किया। जागेश्वर धाम में चंदौली जनपद के अलावा आसपास के क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। मंदिर परिसर हर-हर महादेव के जयघोष से गूंजता रहा। श्रद्धालुओं ने दुग्धाभिषेक, बेलपत्र, धतूरा और पुष्प अर्पित कर भगवान शिव से सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। मंदिर समितियों द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की गई थीं, जिससे दर्शन-पूजन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ।

ये भी पढ़ें:Araria News: हर-हर महादेव व बोल बम के जयघोष से गुंजायमान हुआ शिवालय
ये भी पढ़ें:Rudrapur News: दिनेशपुर के शिवालयों में बही शिव भक्ति की बयार
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Chandauli News Chandauli Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।