भागलपुर : श्रावणी मेला की पहली सोमवारी पर मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी कतार
भागलपुर से गौतम वेदपाणि की रिपोर्ट.... श्रावणी मास की पहली सोमवारी पर शहर के शिवालयों
भागलपुर से गौतम वेदपाणि की रिपोर्ट श्रावणी मास की पहली सोमवारी पर शहर के शिवालयों में जलाभिषेक के लिए शिवभक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। शहर के बूढ़ानाथ मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी हुई है। भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिसकर्मी जगह-जगह तैनात हैं। पूजा करने आए श्रद्धालुओं को बारी-बारी से मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कराया जा रहा है। इधर, शहर के टीएमबीयू क्षेत्र स्थित भूतनाथ मंदिर, आदमपुर स्थित शिवशक्ति मंदिर व नाथनगर के मनसकामना नाथ मंदिर में भी सोमवारी पर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है।
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