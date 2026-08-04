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श्रावणी मेला : पहली सोमवारी पर 10 किमी लंबी हुई कतार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवघर
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- रात 9 बजे के बाद से ही जलार्पण के लिए कतारबद्ध होने लगे थे श्रद्धालु

श्रावणी मेला : पहली सोमवारी पर 10 किमी लंबी हुई कतार

राजकीय श्रावणी मेला 2026 की पहली सोमवारी पर द्वादश ज्योतिर्लिंगों में सर्वश्रेष्ठ कामनालिंग बाबा वैद्यनाथ पर जलार्पण के लिए कांवरियों व श्रद्धालुओं की भारी भीड़ बाबानगरी में उमड़ी। पहली सोमवारी पर बाबा को जल अर्पित करने के लिए रविवार देर शाम के बाद हर कदम बाबानगरी की ओर बढ़ती दिख रही थी।

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कांवरियों की कतारें

परिणामस्वरूप रात 9 बजे के बाद से ही जलार्पण करने के लिए कांवरियों व श्रद्धालुओं को कतारबद्ध होता देखा गया। रात करीबन 10:30 बजे तक बीएड कॉलेज का पंडाल भर चुका था। उसके बाद रात के अनुसार कांवरियों व श्रद्धालुओं की कतार नंदन पहाड़ तक पहुंच गयी। प्रात: चार बजे के बाद बाबा वैद्यनाथ की सरदारी पूजा के उपरांत आम श्रद्धालुओं का जलार्पण शुरू कराया गया। समाचार लिखे जाने तक एक अनुमान के अनुसार दो लाख से अधिक कांवरिया और श्रद्धालु जलार्पण कर चुके थे।

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प्रशासनिक व्यवस्था

इस क्रम में बाह्य अरघा से जलार्पण के लिए भी लंबी कतार देखने को मिली। वहीं प्रशासन की ओर से माता पार्वती मंदिर के बाहर भी भीड़ को ध्यान में रखते हुए बाह्य अरघा लगवाया गया है। सोमवार को शीघ्र दर्शनम् पूजा व्यवस्था भीड़ के कारण बंद रही। पहली सोमवारी पर पूर्वाह्न बेला में जहां उमस और गर्मी ने कांवरियों को परेशान किया वहीं अपराह्न बेला में हुई झमाझम बारिश से सबों के चेहरे खिल उठे। सोमवारी पर बाबा वैद्यनाथ मंदिर में उमड़ने वाली श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के मद्देनजर उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी सौरभ कुमार भुवानिया अहले सुबह से ही मेला क्षेत्र, रूटलाइन और कांवरिया पथ का निरीक्षण करते दिखे।

सामान्य प्रश्न

श्रावणी मेला 2026 कब आयोजित हो रहा है?
राजकीय श्रावणी मेला 2026 की पहली सोमवारी पर आयोजित हो रहा है।
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