Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

स्प्रिंकलर मशीनों के माध्यम से शीतल गुलाब जल का छिड़काव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवघर
Follow us on Google News
share

देवघर में राजकीय श्रावणी मेला 2026 के प्रथम सोमवारी पर बाबा वैद्यनाथ के दर्शन के लिए शिवभक्त कांवरियों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। गर्मी और थकान से परेशान श्रद्धालुओं के लिए नगर निगम ने गुलाब जल का छिड़काव कर राहत दी। महापौर और नगर आयुक्त ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम करने का आश्वासन दिया।

स्प्रिंकलर मशीनों के माध्यम से शीतल गुलाब जल का छिड़काव

देवघर, प्रतिनिधि। राजकीय श्रावणी मेला 2026 के प्रथम सोमवारी को बाबा वैद्यनाथ का दर्शन व बाबा वैद्यनाथ पर जलाभिषेक करने के लिए शिवभक्त कांवरियों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। सोमवार सुबह से ही कांवरिया पथ कांवरियां की काफी भीड़ और दोपहर में बढ़ी उमस भरी गर्मी के कारण पैदल चल रहे श्रद्धालुओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा।

ये भी पढ़ें:महापौर ने सुल्तानगंज से उठाया गंगाजल, देवघर-बासुकीनाथ के लिए कांवर यात्रा शुरू

श्रद्धालुओं की राहत के लिए प्रयास

कांवरियों की इस समस्या को देखते हुए देवघर नगर निगम के महापौर रवि कुमार राउत के कुशल मार्गदर्शन और नगर आयुक्त सुलोचना मीणा के नेतृत्व में नगर निगम की टीम द्वारा तत्परता दिखाते हुए कांवरिया पथों तथा प्रमुख स्थलों पर स्प्रिंकलर मशीनों के माध्यम से शीतल गुलाब जल का छिड़काव शुरू कराया गया। गुलाब जल के सुगंधित बौछारों से श्रद्धालुओं के चेहरे खिल उठे और उमस भरी गर्मी और थकान से श्रद्धालुओं को राहत मिली। पूरे कांवरिया रुट लाइन में गुलाब की भीनी-भीनी खुशबू से माहौल और भी भक्तिमय हो गया। कांवरिया रुट लाइन के श्रद्धालुओं ने कहा कि सुल्तानगंज से लंबी पैदल यात्रा के बाद धूप और उमस से काफी थकावट हो रही थी। गुलाब जल के छिड़काव से शरीर को तुरंत ठंडक मिली और सुखद अनुभूति हुई। यह पहल काफी सराहनीय है।

ये भी पढ़ें:श्रावणी मेला : पहली सोमवारी पर 10 किमी लंबी हुई कतार

सुविधाओं की निरंतरता

इसके साथ ही महापौर एवं नगर आयुक्त द्वारा श्रद्धालुओं को सुविधा प्रदान करने के लिए पल पल की खबर ली जा रही है। इस संबंध में नगर आयुक्त ने कहा कि पूरे सावन महीने और विशेषकर सोमवारी के दिन कांवरिया पथ पर पेयजल, स्वच्छता, फॉगिंग के साथ-साथ इस तरह के विशेष राहत इंतजाम लगातार जारी रहेंगे। ताकि श्रावणी मेला में बाबानगरी आने वाले किसी भी श्रद्धालु को कोई असुविधा नहीं हो।

सामान्य प्रश्न

श्रावणी मेला कब शुरू हुआ?
श्रावणी मेला 2026 के प्रथम सोमवारी को शुरू हुआ।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।