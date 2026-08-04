देवघर, प्रतिनिधि। राजकीय श्रावणी मेला 2026 के प्रथम सोमवारी को बाबा वैद्यनाथ का दर्शन व बाबा वैद्यनाथ पर जलाभिषेक करने के लिए शिवभक्त कांवरियों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। सोमवार सुबह से ही कांवरिया पथ कांवरियां की काफी भीड़ और दोपहर में बढ़ी उमस भरी गर्मी के कारण पैदल चल रहे श्रद्धालुओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा।

श्रद्धालुओं की राहत के लिए प्रयास

कांवरियों की इस समस्या को देखते हुए देवघर नगर निगम के महापौर रवि कुमार राउत के कुशल मार्गदर्शन और नगर आयुक्त सुलोचना मीणा के नेतृत्व में नगर निगम की टीम द्वारा तत्परता दिखाते हुए कांवरिया पथों तथा प्रमुख स्थलों पर स्प्रिंकलर मशीनों के माध्यम से शीतल गुलाब जल का छिड़काव शुरू कराया गया। गुलाब जल के सुगंधित बौछारों से श्रद्धालुओं के चेहरे खिल उठे और उमस भरी गर्मी और थकान से श्रद्धालुओं को राहत मिली। पूरे कांवरिया रुट लाइन में गुलाब की भीनी-भीनी खुशबू से माहौल और भी भक्तिमय हो गया। कांवरिया रुट लाइन के श्रद्धालुओं ने कहा कि सुल्तानगंज से लंबी पैदल यात्रा के बाद धूप और उमस से काफी थकावट हो रही थी। गुलाब जल के छिड़काव से शरीर को तुरंत ठंडक मिली और सुखद अनुभूति हुई। यह पहल काफी सराहनीय है।