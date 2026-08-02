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केसरनाथ मंदिर में उमड़ेगी श्रद्धालुओं की भीड़

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मोतिहारी
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सावन मास की प्रथम सोमवारी पर बाबा केसरनाथ महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है। मंदिर प्रशासन ने विशेष तैयारियां की हैं, जिसमें सफाई, बैरिकेडिंग और सुरक्षा के इंतजाम शामिल हैं। श्रद्धालु अरघा के माध्यम से जलाभिषेक करेंगे, जिससे पूजा में सुगमता आएगी।

केसरनाथ मंदिर में उमड़ेगी श्रद्धालुओं की भीड़

केसरिया, निसं । सावन मास की प्रथम सोमवारी को उत्तर बिहार के प्रसिद्ध बाबा केसरनाथ महादेव मंदिर में जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है। इसे लेकर मंदिर प्रशासन व स्थानीय प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मंदिर परिसर को आकर्षक ढंग से सजाया गया है और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। मंदिर प्रशासन के अनुसार श्रद्धालु अरघा के माध्यम से बाबा केसरनाथ का जलाभिषेक करेंगे, जिससे श्रद्धालुओं को सुगमता के साथ पूजा-अर्चना करने में सुविधा होगी। मंदिर परिसर की साफ-सफाई, बैरिकेडिंग, पेयजल एवं प्रकाश व्यवस्था को भी दुरुस्त किया गया है।

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श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। चकिया डीएसपी संतोष कुमार ने बताया कि मंदिर परिसर एवं आसपास के क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। साथ ही यातायात व्यवस्था विशेष निगरानी रखी जाएगी।

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