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श्रावण मास के पहले दिन से भवं भवानी धाम पर उमड़ती है श्रद्धा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सुल्तानपुर
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मोतिगरपुर के भवं भवानी धाम में श्रावण मास के पहले दिन श्रद्धालुओं का जलाभिषेक और पूजा के लिए सुबह चार बजे कपाट खोले जाएंगे। मंदिर प्रशासन ने साफ-सफाई, सुरक्षा और पूजा की सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली हैं। भक्त विशेष अनुष्ठान और जलाभिषेक करेंगे। व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए द्वार और सीढ़ियों का निर्माण किया गया है।

श्रावण मास के पहले दिन से भवं भवानी धाम पर उमड़ती है श्रद्धा
श्रावण मास के पहले दिन से भवं भवानी धाम पर उमड़ती है श्रद्धा

मोतिगरपुर, संवाददाता। पवित्र श्रावण मास के पहले दिन गुरुवार से ही शिवमूर्तिनगर, शाहपुर लपटा स्थित भवं भवानी धाम के कपाट मंगला आरती के बाद भोर में चार बजे से श्रद्धालुओं के दर्शन पूजन और जलाभिषेक के लिए खोल दिए जाएंगे। सावन के पहले दिन भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए दूर-दराज से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ यहां पूजन अर्चन के लिए पहुंचती है। इसे देखते हुए मंदिर प्रशासन ने साफ-सफाई, सुरक्षा और पूजा-अर्चना की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। भवं भवानी धाम में वर्षभर धार्मिक अनुष्ठान और पूजा-पाठ होते रहते हैं, लेकिन श्रावण मास में यहां शिवभक्तों की विशेष भीड़ उमड़ती है।

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श्रद्धालु बेलपत्र, धतूरा, दूर्वा, फूल-माला, जल, दूध और मदार अर्पित कर भगवान शिव का जलाभिषेक एवं रुद्राभिषेक करते हैं तथा अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति की कामना करते हैं। मंदिर प्रशासक डॉ. मुकेश तिवारी ने बताया कि सावन भर भगवान शिव का विशेष रुद्राभिषेक दूध, शहद, गन्ने का रस, धी, पंचामृत फल आदि से किया जाएगा। श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए शिवलिंग के पीछे का द्वार पूरी तरह खोल दिया गया है तथा वैकल्पिक सीढ़ी का निर्माण भी कराया गया है। इससे श्रद्धालु सामने से जलाभिषेक कर पीछे के मार्ग से आसानी से बाहर निकल सकेंगे और भीड़ का सुचारु संचालन होगा। उन्होंने बताया कि मंगला आरती के तुरंत बाद प्रतिदिन भोर चार बजे से मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे, ताकि सभी भक्त समय से पूजा-अर्चना कर सकें। श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए मंदिर परिसर में आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर दी गई हैं।

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