रिमझिम फुहारों के बीच 45 हजार कांवरियों ने किया जलाभिषेक

श्रावण मास के पहले दिन बाबा बासुकीनाथ दरबार में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। ढाई बजे गर्भगृह के कपाट खोले गए, जहां 45 हजार भक्तों ने जलाभिषेक किया। जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं को सुगम जलाभिषेक कराने के लिए विशेष इंतजाम किए।

जरमुंडी, प्रतिनिधि। विश्व प्रसिद्ध बाबा बासुकीनाथ के दरबार में श्रावण मास, कृष्ण पक्ष, प्रतिपदा तिथि पर गुरुवार को श्रद्धालुओं की काफी भीड़ उमड़ी। श्रावण माह के प्रथम दिवस पर ब्रह्मुहूर्त में करीब ढ़ाई बजे गर्भगृह के कपाट खोले गए। प्रातः कालीन पुरोहित पूजा के उपरांत आम भक्तों के लिए गर्भगृह के कपाट खोल दिए गए। देर शाम तक करीब 45 हजार भक्तों ने जलाभिषेक कर भोलेनाथ की स्पर्श पूजा की। श्रावण माह के प्रथम दिवस दिन भर कांवरियों पर इन्द्रदेव की कृपा बरसती रही। श्रावण की रिमझिम फुहार के बीच श्रद्धालुओं ने भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। भक्तों को सुगमतापूर्वक जलाभिषेक कराने के लिए मंदिर प्रबंधन एवं जिला प्रशासन प्रतिबद्ध दिखा।

श्रद्धालुओं की तत्परता दुमका जिला उपायुक्त अभिजीत सिन्हा, दुमका एसपी पीताम्बर खेरवार, एसडीओ कौशल कुमार पूरी टीम के साथ श्रद्धालुओं को सुगमता पूर्वक जलाभिषेक कराने के लिए तत्पर दिखे। बासुकीनाथधाम में सिर्फ हर-हर महादेव व बोल-बम का नारा ही सुनाई दे रहा था। सम्पूर्ण बासुकीनाथ धाम में हर-हर महादेव के नारे और केसरिया रंग में बाबा के भक्तों के अलावा न कुछ सुनाई दे रहा था, न ही कुछ दिखाई दे रहा था। प्रथम दिवस भोलेनाथ पर जलार्पण करने के लिए श्रद्धालु रात बारह बजे से ही कतारबद्ध होने लगे थे। भीड़ नियंत्रण के उद्देश्य को लेकर व भक्तों को सुगमता पूर्वक जलाभिषेक कराने को लेकर इस बार हाइवे से तारा मंदिर के रास्ते एवं बाबा आश्रम के रास्ते तारा मंदिर, कुशवाहा धर्मशाला, शिवगंगा तट के मार्ग से श्रद्धालुओं को बासुकीनाथ मंदिर परिसर में प्रवेश कराया गया।

शिवगंगा में स्नान इस अवसर पर शिवगंगा में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की तादाद काफी अधिक थी। सभी श्रद्धालु स्नान कर पवित्र गंगाजल जल लिए कतारबद्ध होकर मंदिर के कपाट खुलने की प्रतीक्षा कर रहे थे। मंदिर के सरकारी पुजारी ने गुरुवार को सुबह ढ़ाई बजे के करीब गर्भगृह के कपाट खोले एवं रात्रि श्रृंगार पूजन के अपशिष्ट को हटाकर पुरोहित पूजन के उपरांत करीब तीन बजे मंदिर के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। उसके पश्चात भक्तों की प्रतीक्षा समाप्त हुई। भक्तों ने दिनभर स्पर्श पूजन किया।

जलार्पण की प्रक्रिया राजकीय श्रावणी मेला महोत्सव के प्रथम दिन गुरुवार को बासुकीनाथ मंदिर कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार कतारबद्ध होकर 40504 कांवरियों ने सामान्य तरीके से जलार्पण कर बाबा बासुकीनाथ का स्पर्श पूजा किया। वहीं बासुकीनाथ मंदिर कार्यालय से 500 की दर से 1600 कांवरियों ने शीघ्रदर्शनम का कूपन कटाकर सीधे मंदिर में प्रवेश किया और स्पर्श पूजा कर व्यवस्था का लाभ लिया। इधर भीड़ और कतार से बचने के लिए 2505 कांवरियों ने जलार्पण काउंटर में पवित्र जल डालकर बाबा बासुकीनाथ का जलाभिषेक किया।