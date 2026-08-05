सावन के पहले मंगलवार को भंडारी देवी का दर्शन करने उमड़े आस्थावान

अहरौरा, हिन्दुस्तान संवाद। सावन के प्रथम मंगलवार को विंध्य पर्वत श्रृंखला में भंडारी देवी पहाड़ी पर विराजमान शक्ति स्वरूपा मां भंडारी देवी के दर्शन-पूजन करने के लिए बड़ी संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ी। हजारों संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने भंडारी मां की चरण में श्रद्धा से शीश झुकाकर नारियल, चुनरी, लाल गड़हल के पुष्पों की माला, इलाची दाना अर्पण कर आशीर्वाद लेकर जीवन को धन्य बनाया।वहीं महिला श्रद्धालुओं ने कड़ाई पूजन भी किया। धाम में मिट्टी के चूल्हे पर कड़ाई चढ़ाकर लकड़ी की आंच पर हलआ पूड़ी बना कर मातारानी को भोग लगाया। कुछ माताओं ने अपने बच्चों के मुंडन संस्कार कराकर अपनी मनोकामना पूरी की।

अहरौरा डीह की ऊंची पहाड़ियों पर विराजमान मां भंडारी देवी के दरबार में सावन माह के प्रत्येक रविवार और मंगलवार को आस्थावान अपनी-अपनी श्रद्धा के साथ मां के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं और मां की आराधना कर जीवन में सुख शांति और समृद्धि की कामना करते हैं। दर्शन के बाद मंदिर की परिक्रमा कर मंदिर के पीछे स्थित एक ताखा पर अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए मनौती के रूप में एक पत्थर का टुकड़ा भार स्वरूप रखते हैं। मनोकामना पूर्ण होने पर अपना रखा पत्थर का टुकड़ा उतारते हैं। पहाड़ी के नीचे से लेकर मंदिर तक भक्तों की कतार देखने को मिला। मातारानी के दर्शन के बाद चंद कदम दूरी पर स्थित एतिहासिक अशोक स्तंभ को देखने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे।