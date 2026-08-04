पहली सोमवारी पर शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़, ‘हर हर महादेव’ ‘बोल बम’ से गुजे शिवालय

भागलपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। सावन की पहली सोमवारी पर शहर के प्रमुख शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। बाबा बूढ़ानाथ मंदिर, बाबा भूतनाथ मंदिर, आदमपुर शिव शक्ति मंदिर सहित विभिन्न शिवालयों के कपाट खुलते ही शिवभक्त जलाभिषेक और पूजा-अर्चना के लिए पहुंचने लगे और शाम तक मंदिरों में श्रद्धालुओं का आना-जाना लगातार जारी रहा। वहीं श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को लेकर मंदिरों में बैरिकेडिंग, गंगाजल की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे और अन्य आवश्यक इंतजाम किए गए थे। भीड़ को व्यवस्थित रखने के लिए मंदिर समिति के सदस्य और पुलिस बल तैनात रहे। मंदिर परिसर दिनभर ‘हर-हर महादेव’ और ‘बोल बम’ के जयघोष से गूंजता रहा, जिससे पूरा वातावरण शिवमय हो गया।

सोमवारी को लेकर मंदिरों को रंग-बिरंगे फूलों और आकर्षक रोशनी से सजाया गया था। शाम ढलते ही रोशनी से जगमगाते मंदिर आकर्षण का केंद्र बनी रही। बाबा भूतनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की कतार मंदिर परिसर से निकलकर मुख्य मार्ग तक करीब एक किलोमीटर से अधिक लंबी हो गई। वहीं बाबा बूढ़ानाथ मंदिर में भी मंदिर के बाहर तक लंबी लाइन लगी रही। तेज धूप के बावजूद श्रद्धालु कतार में खड़े होकर बाबा का जलाभिषेक करते रहे। बाबा बूढ़ानाथ मंदिर समिति के प्रबंधक बाल्मीकि सिंह ने बताया कि सरकारी पूजा के बाद आम श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के कपाट खोल दिए गए। सुरक्षा व्यवस्था के लिए मंदिर परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे और समिति के सदस्यों के साथ पुलिस बल पूरे समय मौजूद रहा। आदमपुर स्थित शिव शक्ति मंदिर के सेवक दिनेश मंडल ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मंदिर परिसर में बैरिकेडिंग और गंगाजल का टैंकर लगाया गया था। उन्होंने बताया कि सभी श्रद्धालुओं ने शांतिपूर्ण ढंग से पूजा-अर्चना की और किसी प्रकार की असुविधा नहीं हुई।