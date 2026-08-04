पहली सोमवारी पर पतनेश्वर धाम मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

पहली सोमवारी पर पतनेश्वर धाम मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़
बरहट। निज संवाददाता सावन माह की पहली सोमवारी पर पतनेश्वर नाथ मंदिर में श्रद्धालुओं
बरहट। निज संवाददाता सावन माह की पहली सोमवारी पर पतनेश्वर नाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। अहले सुबह से ही श्रद्धालु मंदिर पहुंच किउल नदी में स्नान कर बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती का जलाभिषेक कर सुख-समृद्धि की कामना की। इस दौरान पूरा मंदिर परिसर हर-हर महादेव और बम-बम भोले के जयघोष से गूंजता रहा। श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने के साथ मंदिर परिसर में भक्ति का माहौल और गहरा गया। नदी के तट से लेकर मंदिर परिसर तक श्रद्धालुओं की कतार लगी रही। पूजा-अर्चना के लिए पहुंचे लोगों ने फूल, बेलपत्र, धतूरा और प्रसाद अर्पित कर भगवान शिव का अभिषेक किया। श्रद्धालुओं की सुविधा और भीड़ नियंत्रण को लेकर प्रशासन की ओर से मुख्य मार्ग पर बैरिकेडिंग कर वाहनों की आवाजाही नियंत्रित की गई। मंदिर में महिला और पुरुष श्रद्धालुओं के लिए अलग-अलग कतार की व्यवस्था की गई थी। भीड़ को व्यवस्थित रखने के लिए मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ने और उतरने के लिए अलग-अलग मार्ग निर्धारित किए गए, जिससे श्रद्धालुओं को आवागमन में परेशानी नहीं हुई।
सुरक्षा व्यवस्था
शिव भक्तों की सेवा में पुलिस प्रशासन के साथ क्षत्रिय महासभा के सदस्य भी सक्रिय रहे। श्रद्धालुओं के लिए शरबत और पेयजल की नि:शुल्क व्यवस्था की गई थी। किउल नदी के किनारे पूजा सामग्री, फूल-बेलपत्र और प्रसाद की दुकानें सजी थी।
खेल मंत्री श्रेयसी सिंह की उपस्थिति
पहली सोमवारी के अवसर पर बिहार सरकार के उद्योग एवं खेल मंत्री श्रेयसी सिंह भी पतनेश्वर धाम पहुंची और बाबा भोलेनाथ एवं माता पार्वती की पूजा-अर्चना कर आशीर्वाद लिया। उनके पहुंचने पर मंदिर परिसर में मौजूद श्रद्धालुओं में भी उत्साह देखा गया। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा। बीडीओ अनिल मिस्त्री, सीओ मयंक अग्रवाल, मलयपुर थानाध्यक्ष शेखर सौरभ, एसआई पंकज कुमार सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद थे जो श्रद्धालुओं की सुविधा व सुरक्षा के लिए खड़े दिखे।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें