औघड़ दानी नर्मदेश्वर महादेव मंदिर में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब, भक्तों ने किया जलाभिषेक

सहारनपुर। राधा विहार स्थित औघड़ दानी नर्मदेश्वर महादेव मंदिर में श्रावण मास शिवरात्रि के अवसर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। श्री रामकृष्ण विवेकानंद संस्थान के तत्वावधान में आयोजित श्रावण मास पूजा के अंतर्गत प्रात:काल से ही मंदिर में जलाभिषेक के लिए भक्तों की लंबी कतारें लगी रहीं। श्रद्धालुओं ने हर-हर महादेव और बम-बम भोले के जयघोष के बीच भगवान शिव का जलाभिषेक किया। कांवड़ियों ने भी निर्धारित समय पर महादेव को गंगाजल अर्पित कर पूजा-अर्चना की। मंदिर में करीब 5.15 फुट ऊंचा नर्मदेश्वर शिवलिंग स्थापित है, जिसमें श्रद्धालु भगवान शिव के परिवार के स्वरूप का दर्शन करते हैं। मान्यता है कि यहां दूर-दराज से श्रद्धालु भगवान शिव का जलाभिषेक करने और मनोकामना मांगने पहुंचते हैं।

इस अवसर पर स्वामी कालेंद्रानंद महाराज ने कहा कि शिव-पार्वती का मिलन ही महाशिवरात्रि है। यह परम पुरुष और प्रकृति का मिलन है। उन्होंने कहा कि शिव और पार्वती का मिलन आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। प्रकृति और पुरुष के एकाकार होने से जगत का कल्याण और संतुलन होता है। उन्होंने कहा कि शिव ही जगत के चेतन मूल तत्व हैं, जो प्रत्येक जीव और जड़-चेतन में जागृति उत्पन्न करते हैं तथा सृष्टि के संचालन, पालन और संहार का आधार हैं। भगवान शिव की शरणागति जीव को मोक्ष का मार्ग प्रदान करती है और उसे तृष्णा, वासना तथा कर्मबंधनों से मुक्त कराती है। इस अवसर पर रमेश चंद्र शर्मा, संजय राणा, राजेंद्र धीमान, अश्विनी कांबोज, मनीष गुप्ता, नरेश चंदेल, प्रेम सिंह चंदेल, अनीता, सुनीता, शैलेश, सुचेता, मुनेश, रेखा, पूनम, राधिका आदि रहे।