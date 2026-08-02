Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

महादेवशाल में जलाभिषेक के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चक्रधरपुर
Follow us on Google News
share

सावन माह के पहले रविवार को पश्चिमी सिंहभूम के महादेवशाल शिव मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। लोग सुबह तीन बजे से ही मंदिर पहुंचे। श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक और पूजा-अर्चना की, साथ ही सुरक्षा के ठोस इंतजाम किए गए थे।

महादेवशाल में जलाभिषेक के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़
महादेवशाल में जलाभिषेक के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

चक्रधरपुर। सावन माह के पहले रविवार को पश्चिमी सिंहभूम के प्रसिद्ध महादेवशाल शिव मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। तड़के तीन बजे से ही भक्तों का मंदिर पहुंचना शुरू हो गया और सुबह होते-होते पूरा मंदिर परिसर "हर-हर महादेव" और "बोल बम" के जयघोष से गूंज उठा। चक्रधरपुर, चाईबासा, सोनुवा, मनोहरपुर, गोइलकेरा और आनंदपुर सहित आसपास के क्षेत्रों से हजारों श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक और दर्शन के लिए पहुंचे।श्रद्धालुओं ने गंगाजल और पवित्र जल से जलाभिषेक कर बेलपत्र, धतूरा, भांग, आक के फूल और अन्य पूजन सामग्री अर्पित करते हुए परिवार की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की। महिलाओं, पुरुषों, युवाओं और बच्चों ने पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ पूजा-अर्चना में भाग लिया।श्रद्धालुओं

ये भी पढ़ें:पहली सोमवारी पर जलाभिषेक को लेकर कांवरिया पथ पर उमड़ा आस्था का सैलाब

की भीड़ को देखते हुए मंदिर समिति और स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए थे। मंदिर परिसर में पुलिस बल तैनात रहा, जबकि स्वयंसेवकों ने दर्शन व्यवस्था संभाली। पेयजल, प्राथमिक उपचार और प्रसाद सहित आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं, जिससे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हुई।

ये भी पढ़ें:Lakhisarai News: पहली सोमवारी पर सुबह 3 बजे खुलेगा अशोकधाम का पट, उमड़ेगा आस्था का सैलाब
ये भी पढ़ें:कड़ी धूप में बोल बम का नारा कांवरियों का बन रहा सहारा
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।