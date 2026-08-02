महादेवशाल में जलाभिषेक के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़
सावन माह के पहले रविवार को पश्चिमी सिंहभूम के महादेवशाल शिव मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। लोग सुबह तीन बजे से ही मंदिर पहुंचे। श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक और पूजा-अर्चना की, साथ ही सुरक्षा के ठोस इंतजाम किए गए थे।
चक्रधरपुर। सावन माह के पहले रविवार को पश्चिमी सिंहभूम के प्रसिद्ध महादेवशाल शिव मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। तड़के तीन बजे से ही भक्तों का मंदिर पहुंचना शुरू हो गया और सुबह होते-होते पूरा मंदिर परिसर "हर-हर महादेव" और "बोल बम" के जयघोष से गूंज उठा। चक्रधरपुर, चाईबासा, सोनुवा, मनोहरपुर, गोइलकेरा और आनंदपुर सहित आसपास के क्षेत्रों से हजारों श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक और दर्शन के लिए पहुंचे।श्रद्धालुओं ने गंगाजल और पवित्र जल से जलाभिषेक कर बेलपत्र, धतूरा, भांग, आक के फूल और अन्य पूजन सामग्री अर्पित करते हुए परिवार की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की। महिलाओं, पुरुषों, युवाओं और बच्चों ने पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ पूजा-अर्चना में भाग लिया।श्रद्धालुओं
की भीड़ को देखते हुए मंदिर समिति और स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए थे। मंदिर परिसर में पुलिस बल तैनात रहा, जबकि स्वयंसेवकों ने दर्शन व्यवस्था संभाली। पेयजल, प्राथमिक उपचार और प्रसाद सहित आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं, जिससे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हुई।
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