सावन की दूसरी सोमवारी पर झारखंडधाम में उमड़ी आस्था की भीड़

सावन की दूसरी सोमवारी पर झारखंडधाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। सुबह से ही कांवरियों और श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। हर-हर महादेव और बोल बम के जयकारे से मंदिर परिसर गूंजता रहा। हजारों श्रद्धालुओं ने शिवगंगा में स्नान कर चंद्रकूप से जल भरा और बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। करीब 25 हजार श्रद्धालुओं द्वारा जलार्पण किए जाने का अनुमान है। बड़ी संख्या में कांवरियों ने भी बाबा को जल चढ़ाया। भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए थे। मुख्य छतविहीन मंदिर के अंदर डीके सिंह की अगुवाई में छह पुलिसकर्मी तैनात रहे।

मंदिर के तीनों गेट पर चार-चार पुलिसकर्मियों के साथ एक-एक मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई थी। पार्वती मंदिर के प्रवेश द्वार पर पुलिस इंस्पेक्टर प्रदीप दास और हीरोडीह थाना प्रभारी महेश चंद्रा सुरक्षा व्यवस्था संभालते रहे। बीडीओ अमल जी की अगुवाई में प्रखंड प्रशासन की टीम में जे ई हिमांशु शेखर,सी आई प्रशांत कुमार चांद, बबीता कुमारी, अनिल गोस्वामी मंदिर परिसर में मुस्तैद रही। मंदिर प्रबंधन समिति के विनोद पंडा, नरेश पंडा, सुभाष पंडा, मनोज पंडा, कृष्ण कन्हैया पंडा, सुधीर पंडा, सुजीत पंडा, किशोर पंडा, आशुतोष पंडा और दिलीप पांडेय समेत कई सदस्य श्रद्धालुओं की सुविधा में जुटे रहे।पार्वती मंदिर, बजरंगबली मंदिर, सरस्वती मंदिर, राधाकृष्ण मंदिर, वैष्णोदेवी, पंचमुखी हनुमान, संतोषी माता, श्री सीताराम मंदिर, बृहद बजरंगबली और दुर्गा मंदिर में भी दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की कतार लगी रही। झारखंडधाम मंदिर परिसर जाने के मुख्य मार्ग में बने प्रवेश द्वार पर ही तीनों रास्ते को मजबूती से बेरीकेडिंग की गई थी और हर गेट पर आधे दर्जन पुलिस बल की तैनाती की गई थी। भाजपा नेता सह सामाजिक कार्यकर्ता अर्जुन मंडल ने कहा कि झारखंडधाम में स्वच्छता की कमी है। विवाह भवन बे मरम्मत है। पुराने विवाह भवन में पंखे नहीं। रंग रोगन नहीं। शौचालय चालू नहीं। आसपास कचरे का ढेर है। गुलाब मंडल, मनोहर पंडित, अजय दुबे, विकास गुप्ता, राहुल राम एवं उज्ज्वल कुमार ने झारखंडधाम की प्रबंधन समिति और स्थानीय प्रशासन से आग्रह किया है कि झारखंडधाम में यात्री सुविधाएं बहाल हो।