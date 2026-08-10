सावन के चौथे सोमवार को बागनाथ धाम में आस्था का सैलाब
बागेश्वर के बागनाथ मंदिर में सावन के चौथे सोमवार पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। भक्तों ने सरयू नदी से जल लेकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया और पूजा-अर्चना की। मंदिर परिसर में लंबी कतारें लगी थीं और पुलिस प्रशासन ने श्रद्धालुओं की व्यवस्था में मदद की।
बागेश्वर, संवाददाता। सावन के चौथे सोमवार पर बागनाथ मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। भक्तों ने सरयू नदी से जल लेकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया और पूजा-अर्चना कर सुख-समृद्धि की कामना की। दर्शन के लिए मंदिर में लंबी कतारें लगी रहीं। बाबा की नगरी हर-हर महादेव और बम-बम भोले के जयकारों से गूंजती रही। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए मंदिर के पंडित-पुरोहित दिनभर पूजा-अर्चना कराने में व्यस्त रहे। मंदिर प्रबंधन समिति के नंदन सिंह रावल ने बताया कि भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन का सहयोग लिया गया। मंदिर परिसर में तैनात पुलिसकर्मियों ने श्रद्धालुओं की व्यवस्था संभाली।
कपकोट के शिवालयों, गरुड़ स्थित बैजनाथ धाम तथा कांडा, दुगनाकुरी और काफलीगैर क्षेत्र के शिव मंदिरों में भी दिनभर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा।
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