सावन की दूसरी सोमवारी पर बाबा रत्नेश्वर नाथ धाम में श्रद्धालुओ नें किया जलार्पण

सावन की दूसरी सोमवारी में शिवपुरी स्थित श्री श्री 1008 बाबा रत्नेश्वर नाथ धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। भक्तों ने बाबा रत्नेश्वर नाथ का दर्शन किया और विधि विधान से पूजा अर्चना की। कांवरियों ने गंगाजल लेकर पहुंचकर जलार्पण किया। मंदिर के आसपास मेला जैसा नजारा रहा और सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए।

सावन की दूसरी सोमवारी में शिवपुरी स्थित श्री श्री 1008 बाबा रत्नेश्वर नाथ धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। अलसुबह से ही मंदिर परिसर और आसपास का क्षेत्र हर हर महादेव के जयघोष से गूंजता रहा। भगवान शिव के दर्शन और जलाभिषेक के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचे। सुबह होते होते मंदिर परिसर में भक्तों की कतार लग गई। श्रद्धालुओं ने कतारबद्ध होकर अपनी बारी का इंतजार किया और बाबा रत्नेश्वर नाथ का दर्शन कर विधि विधान से पूजा अर्चना की। मंदिर में विशेष धार्मिक माहौल देखने को मिला। श्रद्धालुओं ने बाबा भोलेनाथ को गंगाजल, दूध, बेलपत्र, फूल, धतूरा, भांग सहित विभिन्न पूजन सामग्री अर्पित कर सुख समृद्धि और परिवार की खुशहाली की कामना की। कई श्रद्धालु सुबह स्नान कर उपवास रखते हुए मंदिर पहुंचे थे। महिलाओं और युवतियों में भी पूजा को लेकर विशेष उत्साह देखा गया। मंदिर परिसर में पूरे दिन हर हर महादेव और बोल बम के जयकारे लगते रहे。

--- गंगाजल लेकर पहुंचे कांवरिया: दूसरी सोमवारी पर कांवरियों में भी खासा उत्साह रहा। आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में कांवरिया गंगाजल लेकर बाबा रत्नेश्वर नाथ धाम पहुंचे। भागलपुर के बरारी घाट से गंगा जल लेकर डाक बम सुबह 2 बजे से ही पहुचना शुरू हो गए। 80 किलोमीटर का यह सफर रात भर हर हर महादेव के जयघोष के साथ कांवरियों नें बिताया और महादेव को जलार्पण किया।

--- मंदिर परिसर में लगा मेला सोमवारी को लेकर मंदिर के आसपास मेला जैसा नजारा रहा। विभिन्न स्थानों पर पूजन सामग्री, फूल-बेलपत्र, प्रसाद, खिलौने, मिठाई और अन्य सामान की दुकानें सजी रहीं। पूजा के बाद श्रद्धालुओं ने मेले में खरीदारी की। बच्चों और परिवार के साथ पहुंचे लोगों की भीड़ से मंदिर के आसपास के इलाके में चहल पहल बनी रही। दुकानदारों को भी सोमवारी के कारण अच्छी भीड़ मिलने की उम्मीद रही।

--- सुरक्षा में महिला-पुरुष जवान तैनात: श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। मंदिर परिसर और प्रवेश-निकास वाले स्थानों पर महिला और पुरुष पुलिस जवानों की तैनाती की गई थी। जवान लगातार भीड़ को नियंत्रित करने और श्रद्धालुओं को कतार में पूजा कराने में जुटे रहे। महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर महिला पुलिसकर्मियों की भी विशेष तैनाती रही। भीड़ के बीच किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो, इसके लिए पुलिसकर्मी लगातार निगरानी करते रहे।