पहली सोमवारी पर शिवालयों में उमड़ा आस्था का जनसैलाब, चहुंओर लगे बम-बम भोले के जयकारे

राघोपुर, एक प्रतिनिधि श्रावण मास की पहली सोमवारी पर राघोपुर प्रखंड क्षेत्र के प्रसिद्ध

राघोपुर, एक प्रतिनिधि श्रावण मास की पहली सोमवारी पर राघोपुर प्रखंड क्षेत्र के प्रसिद्ध धरहरा स्थित बाबा भीमशंकर महादेव मंदिर और विभिन्न शिवालयों में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। सोमवार की अहले सुबह 3 बजे गर्भगृह का कपाट दर्शन और जलाभिषेक के लिए खोला गया, जिसके बाद पूरा मंदिर परिसर हर-हर महादेव बोल बम और जय महाकाल' के जयघोष से गूंज उठा। अनुमान है कि पहली सोमवारी पर लगभग 50 हजार श्रद्धालुओं ने बाबा भीमशंकर को जल चढ़ाया।

रात से ही लगी लंबी कतारें कपाट खुलने से पहले ही, रात एक बजे से मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई थीं। पुरुष, महिला, बुजुर्ग और युवा सभी भगवान भोलेनाथ के दर्शन और जलाभिषेक के लिए घंटों कतारों में खड़े रहे, जिनकी आस्था और भक्ति देखते ही बन रही थी। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने व्यापक प्रबंध किए थे। रात 10 बजे से ही विभिन्न मार्गों और मंदिर परिसर में दंडाधिकारी तथा पुलिस बल तैनात कर दिए गए थे। सड़क के मुख्य द्वार पर बैरियर लगाकर छोटे-बड़े वाहनों को निर्धारित पार्किंग स्थलों पर रोका गया, जिससे मंदिर परिसर में भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। मंदिर में प्रवेश के लिए 'हाथी गेट' और निकास के लिए 'हटिया गेट' की व्यवस्था की गई थी। शिवगंगा से जल भरने वाले श्रद्धालुओं के लिए पुरुष एवं महिला की अलग-अलग कतारें और बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई थी। श्रद्धालुओं ने प्रशासनिक व्यवस्था की सराहना करते हुए कहा कि इस बार दर्शन और जलाभिषेक में काफी सुविधा मिली।

बाबा भीमशंकर मंदिर की धार्मिक महत्ता धरहरा स्थित बाबा भीमशंकर महादेव मंदिर संपूर्ण मिथिलांचल, सीमांचल और पड़ोसी देश नेपाल तक अपनी धार्मिक महत्ता के लिए प्रसिद्ध है। यह प्राचीन देवस्थान राघोपुर रेलवे स्टेशन से लगभग पांच किलोमीटर और जिला मुख्यालय सुपौल से करीब 35 किलोमीटर दूर स्थित है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, शिव पुराण में भी धरहरा क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। ऐसी मान्यता है कि इसी स्थल पर भगवान शिव ने असुर भीमासुर का वध किया था। मंदिर से जुड़ी एक अन्य कथा के अनुसार, वनवास काल में पांडवों में से भीम ने यहां स्थित शिवलिंग पर जलाभिषेक कर पूजा-अर्चना की थी, जिसके बाद इस स्थल का नाम भीमशंकर महादेव पड़ा। स्थानीय श्रद्धालुओं का कहना है कि बाबा भीमशंकर के दरबार में मांगी गई हर मन्नत पूरी होती है। इसी कारण सावन माह की प्रत्येक सोमवारी को यहां हजारों श्रद्धालु जलाभिषेक के लिए पहुंचते हैं। मंदिर में श्रृंगार पूजा कराने के लिए श्रद्धालु वर्षों पहले से अपना नंबर लगवाते हैं और कई वर्षों बाद उन्हें यह अवसर प्राप्त होता है।

मेले का आयोजन और सुविधाओं का विस्तार प्रथम सोमवारी को लेकर मंदिर परिसर में मेले का भी आयोजन किया गया है। मंदिर समिति एवं प्रशासन की ओर से दुकानों, प्रसाद काउंटर, चंदन वितरण, पेयजल एवं अन्य सुविधाओं की सुव्यवस्थित व्यवस्था की गई है। फूल-माला की दुकानों को धर्मशाला परिसर की ओर, मणिहारा दुकानों को दुर्गा मंदिर के सामने तथा खिलौना दुकानों को दुर्गा मंदिर के पीछे व्यवस्थित किया गया है। इस बाबत जानकारी देते हुए मंदिर समिति के सचिव संजीव कुमार यादव ने बताया कि करीब 25 हजार श्रद्धालु आज जलाभिषेक किए है। बताया कि रविवार की देर रात से ही मंदिर समिति के अध्यक्ष सह वीरपुर एसडीएम विनय कुमार, मंदिर समिति की उपाध्यक्ष सह अंचलाधिकारी रश्मि प्रिया तथा थानाध्यक्ष अमित कुमार राय स्वयं व्यवस्था की निगरानी कर रहे थे। जिला प्रशासन और मंदिर समिति के समन्वय से श्रद्धालुओं को सुगम एवं सुरक्षित दर्शन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।