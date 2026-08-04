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रामेश्वर धाम में उमड़ी आस्था: सावन की सोमवारी पर सिंगारपुर शिव मंदिर में श्रद्धालुओं की लंबी कतार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीसराय
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सावन की सोमवारी पर लखीसराय जिले के सूर्यगढ़ा प्रखंड स्थित सिंगारपुर गांव के प्राचीन रामेश्वर धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक कर आशीर्वाद लिया। रामेश्वर धाम की विशेष धार्मिक महत्व के कारण दूरदराज से श्रद्धालु पहुंचे।

रामेश्वर धाम में उमड़ी आस्था: सावन की सोमवारी पर सिंगारपुर शिव मंदिर में श्रद्धालुओं की लंबी कतार

लखीसराय, सूर्यगढ़ा, हिन्दुस्तान टीम। सावन की सोमवारी पर लखीसराय जिले के सूर्यगढ़ा प्रखंड स्थित सिंगारपुर गांव के प्राचीन रामेश्वर धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी।

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श्रद्धालुओं की कतारें

सुबह से ही भगवान शिव के जलाभिषेक और पूजा-अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रहीं। अशोकधाम, मां जलप्पा स्थान और शृंगी ऋषि धाम की यात्रा पर निकले बड़ी संख्या में श्रद्धालु सिंगारपुर स्थित रामेश्वर धाम पहुंचकर भी भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर आशीर्वाद लेते नजर आए। मंदिर ट्रस्ट के सदस्य सीताराम सिंह ने बताया कि सावन माह में रामेश्वर धाम का विशेष धार्मिक महत्व है।

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विशेष धार्मिक महत्व

उन्होंने कहा कि इस मंदिर में प्रत्येक सोमवारी को दूर-दराज के जिलों से भी श्रद्धालु पहुंचते हैं। मान्यता है कि यहां सच्चे मन से पूजा-अर्चना करने पर भगवान शिव भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं।

प्राचीन धार्मिक स्थल

उन्होंने बताया कि आध्यात्मिक नगरी के रूप में प्रसिद्ध रामेश्वर धाम, सूर्यगढ़ा प्रखंड की अमरपुर पंचायत के सिंगारपुर गांव में विंध्य पर्वत श्रृंखला की तलहटी में स्थित है। यह क्षेत्र प्राचीन काल से धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व का केंद्र माना जाता है। इसी क्षेत्र में प्रसिद्ध श्रृंगी ऋषि धाम भी अवस्थित है, जहां धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्रीराम एवं उनके भाइयों का मुंडन संस्कार श्रृंगी ऋषि के आश्रम में संपन्न हुआ था。

चमत्कारी शिवलिंग का उजागर होना

रामेश्वर धाम की विशेष पहचान वर्ष 2012 में तब बनी, जब कृषि कार्य के दौरान खेत की खुदाई में एक चमत्कारी काले पाषाण का शिवलिंग प्रकट हुआ। इसके बाद उत्खनन में भगवान शिव, माता पार्वती, माता सरस्वती, माता गंगा, भगवान गणेश, कार्तिकेय, काल भैरव, भगवान नरसिंह, हनुमान, शनिदेव, माता काली, सूर्य भगवान, माता छिन्नमस्तिका तथा शालिग्राम सहित कुल 14 प्राचीन प्रतिमाएं प्राप्त हुई थीं। इसके साथ ही त्रिशूल, शिवोपासना से जुड़े पत्थर के पूजन सामग्री और अन्य प्राचीन अवशेष भी मिले थे।

श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या

इन दुर्लभ प्रतिमाओं के मिलने के बाद रामेश्वर धाम की ख्याति तेजी से बढ़ी और यह स्थल श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र बन गया। सावन के पावन महीने में यहां प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु पहुंचकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर सुख-समृद्धि और परिवार के कल्याण की कामना करते हैं। जिला प्रशासन द्वारा भी श्रद्धालुओं की सुविधा एवं सुरक्षा के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं।

प्रश्न और उत्तर

रामेश्वर धाम का विशेष धार्मिक महत्व क्या है?
सावन माह में रामेश्वर धाम का विशेष धार्मिक महत्व है और यहां दूर-दराज के जिलों से श्रद्धालु पहुंचते हैं।
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