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अजगैवीनाथ मंदिर पर दिनभर लगी रही श्रद्धालुओं की भीड़

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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सुल्तानगंज में सावन के दूसरे सोमवार को अजगैवीनाथ मंदिर में भक्तों की बड़ी भीड़ उमड़ी। कांवरियों को पर्याप्‍त सुविधा देने के लिए प्रशासन ने प्रभावी प्रबंधन किया, जिससे सभी श्रद्धालु आसानी से पूजा कर सके। मंदिर में अर्घ्य प्रणाली को लागू किया गया, जिससे जलाभिषेक में सहूलियत हुई। व्रत से जुड़ी धार्मिक मान्‍यताओं का भी विशेष रूप से पालन किया गया।

अजगैवीनाथ मंदिर पर दिनभर लगी रही श्रद्धालुओं की भीड़

सुल्तानगंज, निज संवाददाता। सावन के दूसरे सोमवार को अजगैवीनाथ मंदिर सहित शहरी क्षेत्र और पूरे प्रखंड के शिवालयों में दिनभर पूजा-अर्चना करने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रही। अजगैवीनाथ मंदिर में प्रातः सरकारी पूजा के बाद दिनभर कांवरियों सहित आम श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। भीड़ नियंत्रण के लिए मंदिर प्रबंधन और प्रशासन के कर्मी लगे रहे, जिससे कांवरियों को पूजा करने में कोई परेशानी नहीं हुई। कांवरियों को रोक-रोक कर मंदिर में प्रवेश कराया गया। मंदिर के प्रवेश द्वार के पास महिलाओं और पुरुषों की अलग-अलग कतारें लगाई गई थीं।दूरदराज से आए कांवरियों और स्थानीय श्रद्धालुओं ने अर्घ्य प्रणाली से मनोकामना ज्योतिर्लिंग पर जलाभिषेक किया।

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छपरा से आए कांवरिया संजय सिंह ने बताया, अर्घ्य प्रणाली लगने से जलाभिषेक करने में काफी सुविधा हुई है। अजगैवीनाथ मंदिर के स्थानापति महंत प्रेमानंद गिरि ने बताया कि सावन सोमवार के व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। पंडितों के अनुसार, सावन में महिलाएं सौभाग्य और पुत्र प्राप्ति के लिए सोमवारी व्रत रखती हैं, जबकि कुमारी कन्याएं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए यह व्रत करती हैं। सोमवार को अन्य शिवालयों में भी पूजा करने वालों की भीड़ लगी रही। अजगैवीनाथ मंदिर प्रांगण में भीड़ नियंत्रण के लिए स्वयं विधि-व्यवस्था डीएसपी नवनीत कुमार दल-बल के साथ मौजूद रहे।

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