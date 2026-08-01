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विद्यापतिधाम में सोमवारी की तैयारी पूरी, एसडीओ-एसडीपीओ ने दिए निर्देश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, समस्तीपुर
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विद्यापतिनगर में 2026 की प्रथम सोमवारी पर होने वाले श्रावणी मेले की तैयारी देखने के लिए शनिवार को अधिकारियों ने मेला क्षेत्र का निरीक्षण किया। सुरक्षा, सुविधाएं और यातायात प्रबंधन पर ध्यान दिया गया। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अनुरोध किया कि वे निर्धारित मार्गों का पालन करें और आपात स्थिति में संपर्क करें।

विद्यापतिधाम में सोमवारी की तैयारी पूरी, एसडीओ-एसडीपीओ ने दिए निर्देश

विद्यापतिनगर। श्रावणी मेला 2026 की प्रथम सोमवारी पर उमड़ने वाली शिवभक्तों की भीड़ को देखते शनिवार को मेला समिति के अध्यक्ष सह अनुमंडल पदाधिकारी किशन कुमार एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विवेक कुमार शर्मा ने विद्यापतिधाम मंदिर परिसर एवं संपूर्ण मेला क्षेत्र का संयुक्त निरीक्षण किया। दोनों अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था, श्रद्धालुओं की सुविधा, यातायात प्रबंधन, बैरिकेडिंग, पेयजल, स्वच्छता, प्रकाश व्यवस्था तथा आपातकालीन सेवाओं का जायजा लिया।

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निरीक्षण की तैयारियों का आकलन

निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने संबंधित विभागों एवं प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि प्रथम सोमवारी से पूर्व सभी तैयारियां पूर्ण कर ली जाएं। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए तथा दर्शन व्यवस्था सुचारु एवं व्यवस्थित रहे, इसके लिए सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें। एसडीओ किशन कुमार ने मंदिर परिसर, प्रवेश एवं निकास मार्ग, कतार व्यवस्था, नियंत्रण कक्ष तथा विभिन्न सुविधाओं का निरीक्षण करते हुए आवश्यक सुधार के निर्देश दिए। वहीं एसडीपीओ विवेक कुमार शर्मा ने पुलिस पदाधिकारियों को विशेष निगरानी रखने, भीड़ नियंत्रण की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखने का निर्देश दिया।

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श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता

उन्होंने कहा कि मेला क्षेत्र में पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती रहेगी और श्रद्धालुओं की सुरक्षा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने श्रद्धालुओं से भी बातचीत कर उनकी सुविधाओं की जानकारी ली तथा संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे निर्धारित मार्ग एवं प्रशासनिक निर्देशों का पालन करें, अफवाहों से बचें तथा किसी भी आपात स्थिति में तत्काल नियंत्रण कक्ष अथवा ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों से संपर्क करें। इस दौरान बीडीओ महताब अंसारी, सीओ कुमार हर्ष, एसआई शलिम रजा, मंदिर समिति के सचिव नवीन कुमार गिरि, कोषाध्यक्ष रत्न शंकर भारद्वाज, पूर्व सचिव सतीश गिरि, हरिओम गिरि, धर्मराज सिंह, प्रवीण गिरि, दीनदयाल गिरि, तीर्थनन्द गिरि सहित दर्जनों पंडा बाबा मौजूद थे।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

श्रावणी मेले की पहली सोमवारी कब है?
श्रावणी मेला 2026 की पहली सोमवारी पर शिवभक्तों की भीड़ उमड़ने की उम्मीद है।
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