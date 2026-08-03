श्रावणी मेला के चौथा दिन बासुकीनाथ मंदिर में 50 हजार श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक

जरमुंडी, प्रतिनिधि। बाबा बासुकीनाथ धाम में छत राजकीय श्रावणी मेला के चौथे दिन रविवार को 50 हजार से अधिक श्रद्धालुओं ने नागेश ज्योतिर्लिंग का जलाभिषेक कर स्पर्श पूजन किया। रविवार को बासुकीनाथ मंदिर में सामान्य रूट लाइन से 41410 कांवरियों ने तथा जलार्पण काउंटर से 5765 कांवरियों ने तथा शीघ्र दर्शनम से 2200 कांवरियों ने मंदिर कार्यालय से 500 रुपए का कूपन लेकर सीधे मंदिर में प्रवेश करके बाबा बासुकीनाथ पर गंगाजल से जलाभिषेक किया। मासव्यापी राजकीय श्रावणी मेला के दौरान बाबा बासुकीनाथ धाम में श्रद्धालुओं का आना अनवरत जारी है। श्रावण कृष्ण चतुर्थी के अवसर पर रविवार को देश-विदेश से हजारों शिव भक्त बासुकीनाथ मंदिर पहुंचे थे। रविवार को हजारों भक्तों ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शिवगंगा के तट से कांवरिया लाइन में पंक्तिबद्ध होकर संस्कार मंडप के रास्ते बाबा बासुकीनाथ मंदिर परिसर में प्रवेश किया और गर्भ गृह में बारी-बारी से जाकर जलाभिषेक और स्पर्श पूजा संपन्न कर, सुख समृद्धि की कामना की। भक्तों की भीड़ से बाबा बासुकीनाथ मंदिर और मेला क्षेत्र का दृश्य विहंगम और चतुर्दिक केसरियामय नजर आया। बासुकीनाथ धाम में कांवरियों का एंट्री पॉइंट दर्शनीया टिकर से लेकर मेला क्षेत्र के विभिन्न बिंदुओं में प्रशासन की ओर से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था का प्रबंध किया गया है। बासुकीनाथ मंदिर के प्रशासनिक प्रशाल में बने कंट्रोल रूम से पूरे मेला क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरा की मदद से निगरानी की जा रही है.