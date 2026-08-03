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श्रावणी मेला के चौथा दिन बासुकीनाथ मंदिर में 50 हजार श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दुमका
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बाबा बासुकीनाथ धाम में श्रावणी मेला के चौथे दिन 50 हजार से अधिक श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया। भक्तों ने सुरक्षा के साथ और शीघ्र दर्शनम व्यवस्था का लाभ उठाते हुए श्रद्धा से पूजा की। मेला प्रशासन सुरक्षा और जल प्रबंधन पर ध्यान दे रहा है।

श्रावणी मेला के चौथा दिन बासुकीनाथ मंदिर में 50 हजार श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक

जरमुंडी, प्रतिनिधि। बाबा बासुकीनाथ धाम में छत राजकीय श्रावणी मेला के चौथे दिन रविवार को 50 हजार से अधिक श्रद्धालुओं ने नागेश ज्योतिर्लिंग का जलाभिषेक कर स्पर्श पूजन किया। रविवार को बासुकीनाथ मंदिर में सामान्य रूट लाइन से 41410 कांवरियों ने तथा जलार्पण काउंटर से 5765 कांवरियों ने तथा शीघ्र दर्शनम से 2200 कांवरियों ने मंदिर कार्यालय से 500 रुपए का कूपन लेकर सीधे मंदिर में प्रवेश करके बाबा बासुकीनाथ पर गंगाजल से जलाभिषेक किया। मासव्यापी राजकीय श्रावणी मेला के दौरान बाबा बासुकीनाथ धाम में श्रद्धालुओं का आना अनवरत जारी है। श्रावण कृष्ण चतुर्थी के अवसर पर रविवार को देश-विदेश से हजारों शिव भक्त बासुकीनाथ मंदिर पहुंचे थे। रविवार को हजारों भक्तों ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शिवगंगा के तट से कांवरिया लाइन में पंक्तिबद्ध होकर संस्कार मंडप के रास्ते बाबा बासुकीनाथ मंदिर परिसर में प्रवेश किया और गर्भ गृह में बारी-बारी से जाकर जलाभिषेक और स्पर्श पूजा संपन्न कर, सुख समृद्धि की कामना की। भक्तों की भीड़ से बाबा बासुकीनाथ मंदिर और मेला क्षेत्र का दृश्य विहंगम और चतुर्दिक केसरियामय नजर आया। बासुकीनाथ धाम में कांवरियों का एंट्री पॉइंट दर्शनीया टिकर से लेकर मेला क्षेत्र के विभिन्न बिंदुओं में प्रशासन की ओर से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था का प्रबंध किया गया है। बासुकीनाथ मंदिर के प्रशासनिक प्रशाल में बने कंट्रोल रूम से पूरे मेला क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरा की मदद से निगरानी की जा रही है.

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शीघ्रदर्शनम व्यवस्था रही कारगर

मेला प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बनाई गई 'शीघ्रदर्शनम' व्यवस्था रविवार को काफी कारगर साबित हुई। समय की बचत और सुलभता के कारण कुल 2,200 श्रद्धालुओं ने शीघ्रदर्शनम के जरिए बाबा के दर्शन किए और जलार्पण का लाभ उठाया।

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श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के साथ-साथ मंदिर प्रबंधन को इस वित्तीय वर्ष के चौथे दिन बंपर आय भी हुई है। 2200 शीघ्रदर्शनम कूपन से 11,00,000 , अन्य स्रोतों से आय 5,941 रूपये प्राप्त हुए हैं।

भीड़ को देखते हुए प्रशासन है अलर्ट मोड पर

रविवार को भारी भीड़ को देखते हुए दुमका जिला प्रशासन और मेला पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर दिखी। सुरक्षा व्यवस्था, पेयजल और कतार प्रबंधन की कमान वरिष्ठ अधिकारी खुद संभाल रहे हैं, ताकि देवघर से जल लेकर आने वाले कांवरियों को जलार्पण में कोई असुविधा न हो।

FAQs

बाबा बासुकीनाथ धाम में कितने श्रद्धालुओं ने भाग लिया?
बाबा बासुकीनाथ धाम में 50 हजार से अधिक श्रद्धालुओं ने भाग लिया।
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