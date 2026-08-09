श्रावणी मेले पर 2.27 लाख भक्तों ने किया जलार्पण
देवघर के राजकीय श्रावणी मेला में शनिवार को 2 लाख 27 हजार 691 श्रद्धालुओं ने जलार्पण किया। अहले सुबह जलार्पण शुरू हुआ, जिसमें बाह्य और आंतरिक अरघा के माध्यम से भक्तों ने जल चढ़ाया। प्रशासन ने भीड़ नियंत्रण के लिए सुरक्षा तैनात की है, ताकि श्रद्धालुओं को सुरक्षित अनुभव मिल सके।
देवघर कार्यालय संवाददाता। राजकीय श्रावणी मेला, 2026 के 10वें दिन शनिवार को भी बाबा नगरी में श्रद्धालुओं का उत्साह देखने को मिला। अहले सुबह 4:23 बजे से आम श्रद्धालुओं का जलार्पण शुरू हुआ। शनिवार को जलार्पण करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 2 लाख 27 हजार 691 रही। उसमें बाह्य अरघा के माध्यम से 92,365 जबकि आंतरिक अरघा के माध्यम से 1,18,876 भक्तों ने बाबा वैद्यनाथ पर जलार्पण किया। वहीं शीघ्र दर्शनम के माध्यम 16,450 श्रद्धालुओं ने जलार्पण कर मंगलकामना की। उधर श्रावणी मेले को लेकर मेला क्षेत्र में भीड़ नियंत्रण और कतार प्रबंधन के लिए त्वरित प्रतिक्रिया टीम, पर्याप्त पुलिस बल और दंडाधिकारियों की तैनाती चौबीसों घंटे सक्रिय दिखी।
प्रशासन का दावा है कि पूरे रूट लाइन पर कड़ी नजर रखी जा रही है, ताकि देवघर आने वाले हर एक कांवरिये को सुरक्षित और सुखद आध्यात्मिक अनुभव मिल सके।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें