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श्रावणी मेले पर 2.27 लाख भक्तों ने किया जलार्पण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवघर
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देवघर के राजकीय श्रावणी मेला में शनिवार को 2 लाख 27 हजार 691 श्रद्धालुओं ने जलार्पण किया। अहले सुबह जलार्पण शुरू हुआ, जिसमें बाह्य और आंतरिक अरघा के माध्यम से भक्तों ने जल चढ़ाया। प्रशासन ने भीड़ नियंत्रण के लिए सुरक्षा तैनात की है, ताकि श्रद्धालुओं को सुरक्षित अनुभव मिल सके।

श्रावणी मेले पर 2.27 लाख भक्तों ने किया जलार्पण

देवघर कार्यालय संवाददाता। राजकीय श्रावणी मेला, 2026 के 10वें दिन शनिवार को भी बाबा नगरी में श्रद्धालुओं का उत्साह देखने को मिला। अहले सुबह 4:23 बजे से आम श्रद्धालुओं का जलार्पण शुरू हुआ। शनिवार को जलार्पण करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 2 लाख 27 हजार 691 रही। उसमें बाह्य अरघा के माध्यम से 92,365 जबकि आंतरिक अरघा के माध्यम से 1,18,876 भक्तों ने बाबा वैद्यनाथ पर जलार्पण किया। वहीं शीघ्र दर्शनम के माध्यम 16,450 श्रद्धालुओं ने जलार्पण कर मंगलकामना की। उधर श्रावणी मेले को लेकर मेला क्षेत्र में भीड़ नियंत्रण और कतार प्रबंधन के लिए त्वरित प्रतिक्रिया टीम, पर्याप्त पुलिस बल और दंडाधिकारियों की तैनाती चौबीसों घंटे सक्रिय दिखी।

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प्रशासन का दावा है कि पूरे रूट लाइन पर कड़ी नजर रखी जा रही है, ताकि देवघर आने वाले हर एक कांवरिये को सुरक्षित और सुखद आध्यात्मिक अनुभव मिल सके।

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