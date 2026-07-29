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सावन आज से : शिवालयों में तैयारियां पूरी, शिवभक्ति में डूबेगा भोजपुर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आरा
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-चार सोमवारी पर विशेष पूजा-अर्चना, जलाभिषेक और महाशृंगार की होगी भव्य व्यवस्था, आरा के महादेव रोड में बुधवार को सावन पर्व को लेकर कपड़े की खरीदारी करते लोग फोटो 5 . आरा के महादेवा रोड में बुधवार को

सावन आज से : शिवालयों में तैयारियां पूरी, शिवभक्ति में डूबेगा भोजपुर

-चार सोमवारी पर विशेष पूजा-अर्चना, जलाभिषेक और महाशृंगार की होगी भव्य व्यवस्था आरा/बिहिया। निज संवाददाता आषाढ़ पूर्णिमा के बाद भगवान शिव को समर्पित पवित्र सावन माह की शुरुआत गुरुवार से हो रही है। शिवभक्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाने वाले इस महीने को लेकर भोजपुर जिले के सभी प्रमुख शिवालयों में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

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तैयारियों की विशेषताएँ

मंदिरों की रंगाई-पुताई, साफ-सफाई, आकर्षक सजावट और रोशनी की विशेष व्यवस्था की जा रही है। पूरे सावन माह में भगवान भोलेनाथ की विशेष पूजा-अर्चना, जलाभिषेक और महाशृंगार का आयोजन होगा।

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गांव और शहर में व्यवस्था

शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक तैयारी शहर से लेकर प्रखंडों के ग्रामीण क्षेत्रों तक स्थित शिवालयों में श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए व्यापक तैयारियां की गई हैं। मंदिरों को रंग-बिरंगे फूलों से सजाया गया है, जबकि शाम और रात के समय एलईडी, झालर और वेपर लाइट से मंदिर परिसर जगमगाएंगे। शिवालय समितियों की देखरेख में सभी व्यवस्था को बुधवार तक अंतिम रूप दिया गया। इस वर्ष सावन माह 30 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को पूर्णिमा तिथि के साथ समाप्त होगा।

श्रद्धालुओं की संख्या

सावन माह में जिले के सभी प्रमुख शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है। पूरे महीने भगवान शिव की नियमित पूजा-अर्चना होगी, जबकि प्रत्येक सोमवारी को विशेष जलाभिषेक का आयोजन किया जाएगा। श्रद्धालु दूध, जल, शहद, बेलपत्र, धतूरा, फूल और अन्य पूजन सामग्री से भगवान शिव का अभिषेक करेंगे। मंदिरों के पुजारियों की देखरेख में विधि-विधान से पूजा संपन्न होगी।

कांवरियों की यात्रा

देवघर के लिए रवाना होने लगे कांवरिये सावन शुरू होने के साथ ही देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम में जलाभिषेक के लिए कांवरियों का जत्था रवाना होने लगा है। जिले से बड़ी संख्या में श्रद्धालु कार, जीप, बस और ट्रेन के माध्यम से सुल्तानगंज पहुंच रहे हैं। वहां से गंगाजल लेकर पैदल अथवा वाहनों से देवघर पहुंचकर बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक करेंगे। पुरुषों के साथ बड़ी संख्या में महिला कांवरिये भी श्रद्धा और उत्साह के साथ यात्रा पर निकल रही हैं।

सोमवारी की तिथियां

इस बार सावन में चार सोमवारी इस वर्ष सावन माह में चार सोमवारी पड़ रही हैं। 4 अगस्त, 11 अगस्त, 18 अगस्त और 25 अगस्त को सोमवारी व्रत और विशेष पूजा होगी। इन तिथियों पर सभी शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ेगी। दिनभर जलाभिषेक के बाद शाम को विभिन्न प्रकार के फूलों से भगवान शिव का भव्य महा श्रृंगार किया जाएगा, जिसकी तैयारियां मंदिर समितियों ने शुरू कर दी हैं।

प्रमुख शिवालयों में भीड़

इन प्रमुख शिवालयों में उमड़ती है श्रद्धालुओं की भीड़ सावन माह में शहर के बिंद टोली स्थित सिद्धनाथ मंदिर, महादेवा का बुढ़वा महादेव मंदिर, महाजन टोली का पातालेश्वर महादेव मंदिर, रमना स्थित आशुतोष मंदिर, कतीरा का सहदेव गिरी मंदिर, नवादा का नर्वदेश्वर मंदिर, शिवगंज शिव मंदिर, पुरानी पुलिस लाइन मंदिर और नगर थाना मंदिर सहित जिले के सभी प्रमुख शिवालयों में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। वहीं शाहपुर का कुंडेश्वर शिव मंदिर, पीरो का बहरी महादेव मंदिर तथा भीमपट्टी स्थित शिव मंदिर में भी सावन भर भक्तों की भारी भीड़ रहने की संभावना है।

बाजारों में भीड़

इधर, सावन को लेकर बाजारों में भीड़ रही।देवघर सहित अन्य जगहों पर जाने के लिए लोगों ने कपड़े सहित अन्य समानों की खरीदारी की। कांवर, गेरूआ कपड़ा सहित अन्य समानों की खरीदारी के लिए महादेवा रोड सहित अन्य जगहों पर भीड़ रही। दुकानें भी सज गई हैं।

सामान्य प्रश्न

सावन माह में कितनी सोमवारी पड़ेंगी?
इस वर्ष सावन माह में चार सोमवारी पड़ रही हैं।
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