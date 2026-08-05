शान-ओ-शौकत से मनाया गया तीन दिवसीय उर्स-ए-अहमदी

कालपी। संवाददाता स्थानीय दरगाह खानकाह मुहम्मदिया के परिसर में तीन दिवसीय सालाना उर्स-ए-अहमदी बड़े धूमधाम से मनाया गया। अकीदतमंदों ने मुल्क की तरक्की और अमन-चैन के लिए विशेष दुआएं मांगीं।उर्स के दूसरे दिन इस्लामिक परचम लहराते हुए भव्य जुलूस-ए-अहमदी निकाला गया। कर्बला रोड स्थित मदरसे में अकीदतमंद एकत्र हुए। खानकाह मुहम्मदिया दरगाह के सज्जादानशीन सैयद गयासुद्दीन मियां के नेतृत्व में जुलूस शुरू हुआ। जुलूस हाईवे रोड के बाईपास और सर्विस लेन से होता हुआ शाम 6 बजे खानकाह शरीफ पहुंचा। अनुशासित जुलूस में शामिल अकीदतमंद नबी-ए-पाक सल्लाहो अलैहि वसल्लम, गौस पाक, हिंदलवली ख्वाजा गरीब नवाज, आला हजरत बरेलवी और मीर मोहम्मद तिर्मीजी की शान में कसीदे पढ़ते और नारेबाजी करते चले।

सज्जादानशीन सैयद गयासुद्दीन मियां और आयोजक सैयद सिब्तैन मियां ने दरगाह में चादर चढ़ाकर दुआ की। तीसरे दिन कुल शरीफ के मौके पर दरगाह परिसर में जलसा हुआ। इसमें मौलाना डॉ. रूहुल अमीन जबलपुर, हजरत सैयद कैफी अली बरेलवी, मुफ्ती शहबाज अनवर मुफ्ती-ए-आजम कानपुर, कारी इब्राहिम, मौलाना शकील और मुफ्ती अशफाक अहमद बरकाती ने तकरीर की। वक्ताओं ने हजरत मीर सैयद मुहम्मद, मीर सैयद अहमद और हजरत शाह फजलुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के जीवन और शिक्षाओं पर प्रकाश डालते हुए उनके बताए रास्ते पर चलने का आह्वान किया। कुल शरीफ की सामूहिक फातिहा में देश की खुशहाली की दुआ मांगी गई। रंग की रस्म के साथ उर्स का समापन हुआ। अरबाज बरकाती समेत बड़ी संख्या में अकीदतमंदों ने लंगर में शिरकत की।