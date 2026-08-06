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योग शिविर में 80 विद्यार्थियों ने किया योगाभ्यास

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दुमका
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योग शिविर में 80 विद्यार्थियों ने किया योगाभ्यास

मसलिया, प्रतिनिधि।मुख्यालय स्थित अनुसूचित जनजाति आवासीय उत्क्रमित उच्च विद्यालय मसलिया में बुधवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मसलिया की ओर से योग शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्देश्य विद्यार्थियों में योग के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा उन्हें नियमित योगाभ्यास के लिए प्रेरित करना था। योग शिविर में सीएचसी मसलिया के योग इंस्ट्रक्टर केसरीनाथ यादव ने विद्यार्थियों को विभिन्न योगासन, प्राणायाम एवं ध्यान की विधियों का अभ्यास कराया। उन्होंने बताया कि नियमित योग करने से शरीर स्वस्थ, मन शांत तथा एकाग्रता में वृद्धि होती है। योग न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाता है, इसलिए विद्यार्थियों को प्रतिदिन कुछ समय योग के लिए अवश्य निकालना चाहिए।

शिविर में विद्यालय के करीब 80 विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर विभिन्न योगासनों का अभ्यास किया। बच्चों ने योग के महत्व को समझते हुए नियमित रूप से योग करने का संकल्प भी लिया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक प्रमोद मंडल ने कहा कि विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए योग अत्यंत आवश्यक है। इससे अनुशासन, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच विकसित होती है। उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की इस पहल की सराहना करते हुए भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने की बात कही। कार्यक्रम में शिक्षक वृंदावन भंडारी, देवशंकर सेन एवं ललिता हेम्ब्रम ने भी योगाभ्यास में भाग लिया और विद्यार्थियों को नियमित रूप से योग अपनाने के लिए प्रेरित किया। योग शिविर का समापन स्वास्थ्य एवं स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के संदेश के साथ हुआ।फोटो कैप्शन-46-योग शिविर में योगाभ्यास करते बच्चे

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