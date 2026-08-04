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12 अगस्त को बहरागोड़ा में निकलेगी विशाल तिरंगा यात्रा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, घाटशिला
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12 अगस्त को बहरागोड़ा में विशाल तिरंगा यात्रा होगी, जिसमें सभी गांवों के युवा भाग लेंगे। यह निर्णय बहरागोड़ा एवं बड़शोल मंडल की बैठक में लिया गया। बैठक में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ. दिनेशानंद गोस्वामी ने कहा कि हर घर तिरंगा फहरा कर स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा।

12 अगस्त को बहरागोड़ा में निकलेगी विशाल तिरंगा यात्रा

बहरागोड़ा। आगामी 12 अगस्त को बहरागोड़ा में विशाल तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। बहरागोड़ा प्रखंड के प्रत्येक गांव के युवा इस तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। उक्त आशय का निर्णय आज बहरागोड़ा में आयोजित बहरागोड़ा एवं बड़शोल मंडल की संयुक्त बैठक में लिया गया। बैठक की अध्यक्षता बहरागोड़ा मंडल अध्यक्ष राजकुमार कर ने की। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ. दिनेशानंद गोस्वामी बैठक में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित थे। बैठक में प्रत्येक बूथ के बीएलए-2 तथा दोनों मंडलों के पदाधिकारी शामिल हुए।बैठक को संबोधित करते हुए डॉ. गोस्वामी ने कहा कि इस वर्ष 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर हर घर तिरंगा फहराकर आजादी का उत्सव मनाया जाएगा।

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प्रत्येक गांव में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ देशभक्ति के गीत गाए जाएंगे।

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