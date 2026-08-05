सारण में 7.63 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य

हरित अभियान की शुरुआत

पौधारोपण का उद्देश्य

सभी का सहयोग अपेक्षित

प्रथम चरण की जानकारी

अगले चरण में निरंतरता

अभियान की निगरानी

बीबी राम जी के सौजन्य से जिलेभर में सोमवार अर्थात 3 अगस्त से पौधरोपण महाअभियान शुरू किया गया है। अभियान के तहत इस वर्ष पूरे जिले में 7,63,200 पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पहले ही दिन जिले की सभी पंचायतों में उत्साहपूर्वक पौधरोपण कर 1,27,200 पौधे लगाए गए। अब निर्धारित लक्ष्य को समय पर पूरा करने के लिए 8, 11 और 15 अगस्त को विशेष पौधरोपण अभियान चलाया जाएगा, जिसमें जनप्रतिनिधियों, मनरेगा कर्मियों, जीविका समूहों, स्वयंसेवी संस्थाओं और आम लोगों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।महाअभियान का शुभारंभ सदर प्रखंड के उच्च माध्यमिक विद्यालय फकुली परिसर से हुआ था। यहां आयोजित मुख्य कार्यक्रम में डीआरडीए निदेशक सुमिता कुमारी ने पौधरोपण कर अभियान की शुरुआत की थी। उन्होंने कहा था कि बढ़ते पर्यावरणीय संकट और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के बीच अधिक से अधिक पौधे लगाना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता बन गया है। यदि प्रत्येक नागरिक पौधरोपण के साथ उसके संरक्षण की भी जिम्मेदारी निभाए, तो सारण को हरित और स्वच्छ जिला बनाने का लक्ष्य आसानी से प्राप्त किया जा सकता है।उन्होंने कहा था कि पौधे केवल लगाने भर से उद्देश्य पूरा नहीं होगा, बल्कि उनकी नियमित देखभाल, सिंचाई और सुरक्षा भी उतनी ही आवश्यक है। पौधे सुरक्षित रहेंगे तभी हरित क्षेत्र का विस्तार होगा और पर्यावरणीय संतुलन मजबूत बनेगा। उन्होंने इस अभियान को जनआंदोलन का रूप देने की अपील करते हुए सभी पंचायत प्रतिनिधियों, ग्रामीणों और युवाओं से बढ़-चढ़कर भाग लेने का आग्रह किया।दो-दो यूनिट के तहत प्रत्येक पंचायत में 400 पौधों का रोपण अभियान के पहले चरण में जिले की सभी पंचायतों में दो-दो यूनिट के तहत प्रत्येक पंचायत में 400 पौधों का रोपण किया गया। इस प्रकार पहले ही दिन जिलेभर में 1.27 लाख पौधे लगाए गए। विभिन्न पंचायतों में जनप्रतिनिधियों, मनरेगा कर्मियों, जीविका दीदियों, स्वयं सहायता समूहों तथा ग्रामीणों ने उत्साह के साथ पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया।डीआरडीए के अनुसार शेष लक्ष्य को पूरा करने के लिए 8 अगस्त, 11 अगस्त और 15 अगस्त को विशेष पौधरोपण अभियान आयोजित किया जाएगा। प्रत्येक तिथि के लिए अलग-अलग लक्ष्य तय किया गया है, ताकि अभियान निर्धारित समय सीमा के भीतर सफलतापूर्वक पूरा किया जा सके। इन विशेष अभियानों में अधिकाधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पंचायत स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। प्रतिदिन मॉनिटरिंग डीआरडीए स्तर से डीआरडीए निदेशक ने संबंधित अधिकारियों और कर्मियों को निर्देश दिया है कि पौधरोपण के साथ-साथ लगाए गए पौधों के संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया जाए।अभियान की प्रतिदिन मॉनिटरिंग डीआरडीए स्तर से की जा रही है। पौधों की संख्या, रोपण स्थल, जीवित रहने की स्थिति और देखभाल की नियमित समीक्षा की जाएगी, ताकि लगाए गए पौधे भविष्य में हरियाली का मजबूत आधार बन सकें। जिला प्रशासन का मानना है कि यदि अभियान में जनसहभागिता इसी तरह बनी रही तो इस वर्ष सारण न केवल 7.63 लाख पौधों का लक्ष्य हासिल करेगा, बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में पूरे जिले के लिए एक नई मिसाल भी स्थापित करेगा। हरित सारण के संकल्प को साकार करने के लिए प्रशासन ने सभी नागरिकों से पौधरोपण के साथ पौधों के संरक्षण का भी संकल्प लेने की अपील की है।