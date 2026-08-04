सभी स्कूलों में आज चलेगा वृहद पौधरोपण अभियान
धनबाद के सरकारी विद्यालयों में एक वृहद पौधरोपण अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है। इस अभियान के तहत 44,000 पौधे वितरित किए जाएंगे। डीसी आदित्य रंजन के नेतृत्व में यह कार्यक्रम संचालित हो रहा है, जिसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण की जागरूकता बढ़ाना है। छात्रों और एसएमसी सदस्यों को भी इस अभियान में शामिल किया जाएगा।
धनबाद, प्रमुख संवाददाता। जिले के सभी सरकारी विद्यालयों में मंगलवार को वृहद पौधरोपण अभियान चलाया जाएगा। जिला शिक्षा विभाग ने इस संबंध में कार्यालय आदेश जारी कर सभी विद्यालयों को अभियान सफल बनाने का निर्देश दिया है। यह अभियान डीसी आदित्य रंजन के नेतृत्व में सीएसआर (कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी) फंड के सहयोग से संचालित किया जा रहा है। इसके तहत जिले के सभी विद्यालयों में कुल 44 हजार पौधों का वितरण किया गया है। आदेश में कहा गया है कि विद्यालय परिसर में पौधारोपण के साथ-साथ अगले दो-तीन वर्षों तक पौधों की नियमित देखभाल, सिंचाई और सुरक्षा सुनिश्चित करना संबंधित विद्यालय की जिम्मेदारी होगी।
इस अभियान से एसएमसी सदस्यों और विद्यार्थियों को भी जोड़ा जाएगा ताकि पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके।विद्यालयों को पोषण वाटिका (स्कूल न्यूट्रिशन गार्डन) विकसित करने तथा आवश्यकता अनुसार ईको क्लब मद की राशि का उपयोग करने का निर्देश दिया गया है। पौधों की देखरेख की व्यक्तिगत जिम्मेदारी नोडल कर्मी एवं प्रभारी प्रधानाध्यापक की होगी। जिला एवं प्रखंड स्तर पर पौधों के वितरण और समन्वय के लिए नोडल अधिकारियों की भी प्रतिनियुक्ति की गई है।
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