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महंगाई, बेरोजगारी और मजदूर-किसान मुद्दों पर गरजे प्रदर्शनकारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
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10 अगस्त की देशव्यापी जेल भरो आंदोलन में सैकड़ों किसान मज़दूर ने दी गिरफ्तारीमहंगाई, बेरोजगारी और मजदूर-किसान मुद्दों पर गरजे प्रदर्शनकारी, जेल भरो आं

महंगाई, बेरोजगारी और मजदूर-किसान मुद्दों पर गरजे प्रदर्शनकारी

बोकारो में केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आयोजित देशव्यापी जेल भरो आंदोलन को व्यापक समर्थन मिला। आंदोलन को सफल बनाने के लिए मजदूरों और किसानों ने अलग-अलग रैलियां निकालीं, जो चास स्थित गरगा पुल पर पहुंचकर एकजुट हुईं। मजदूरों की रैली हवाई अड्डा क्षेत्र से जबकि किसानों की रैली चेक पोस्ट से निकली थी।

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आंदोलन के प्रभाव

दोनों रैलियों के गरगा पुल पर पहुंचने के बाद कुछ समय के लिए आवागमन बाधित हो गया, जिससे सड़क पर जाम की स्थिति बन गई। सूचना मिलते ही पुलिस ने हस्तक्षेप किया और करीब आधे घंटे बाद प्रदर्शनकारियों को अमृत पार्क स्थित कैंप जेल ले जाया गया। इस दौरान आंदोलनकारियों ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।

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आंदोलन की मांगें

एटक के महामंत्री रामाश्रय प्रसाद सिंह ने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की बदहाली, मजदूरों के अधिकारों पर हमले, सार्वजनिक उपक्रमों और प्राकृतिक संसाधनों के बढ़ते निजीकरण तथा पेपर लीक जैसी समस्याओं को लेकर देशभर में जनता में व्यापक असंतोष है। टू के महामंत्री आर.के. गोराई ने कहा कि आंदोलन की प्रमुख मांगों में चारों श्रम संहिताओं के मजदूर विरोधी प्रावधानों को वापस लेना, सभी के लिए खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, सामाजिक सुरक्षा और पेंशन सुनिश्चित करना शामिल है।

नेताओं की भागीदारी

आंदोलन में एटक, सीटू, एक्टू, जेकेएमयू, एआईयूटीयूसी, एचएमएस तथा संयुक्त किसान मोर्चा के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सक्रिय भागीदारी निभाई।

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