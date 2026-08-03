बड़े हनुमान मंदिर पर हुआ 35035 पार्थिव शिवलिंग का पूजन

जौनपुर, संवाददाता। श्रावण मास में रविवार को शहर के रासमंडल स्थित बड़े हनुमान जी मंदिर परिसर में पंडित बांके महाराज ज्योतिष संस्थान के तत्वावधान में 35035 पार्थिव शिवलिंग पूजन एवं महारुद्राभिषेक का आयोजन हुआ। वैदिक मंत्रोच्चार से संपन्न हुए अनुष्ठान में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर भगवान शिव का अभिषेक एवं पूजन किया। अनुष्ठान में काशी, अयोध्या और प्रयागराज से आए वैदिक विद्वानों ने नमक-चमक विधि से महारुद्राभिषेक संपन्न कराया। पूजन के बाद महाआरती एवं प्रसाद वितरण किया गया। आचार्य डॉ.रजनीकांत द्विवेदी ने कहा कि श्रावण मास में भगवान शिव की आराधना विशेष फलदायी होती है। पार्थिव शिवलिंग का पूजन कलयुग में अत्यंत प्रभावी माना गया है।

उन्होंने बताया कि भगवान श्रीराम ने भी लंका विजय से पूर्व समुद्र तट पर बालू का शिवलिंग बनाकर भगवान शिव का पूजन किया था। उन्होंने अभिषेक के विभिन्न धार्मिक महत्व बताते हुए कहा कि वर्षा की कामना के लिए जल, पुत्र प्राप्ति के लिए गाय का दूध, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए गन्ने का रस, कल्याण के लिए घृत, पाप क्षय के लिए मधु तथा रोग शांति के लिए कुश मिश्रित जल से भगवान शिव का अभिषेक करना शास्त्रों में वर्णित है। विभिन्न मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए पार्थिव शिवलिंग पूजन की अलग-अलग संख्याएं निर्धारित हैं। धन प्राप्ति के लिए 500, पुत्र प्राप्ति के लिए 1500, भय निवारण के लिए 200 तथा समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए 1000 पार्थिव शिवलिंग का पूजन करने का विधान है।कार्यक्रम में प्रमुख यजमान के रूप में विवेक पाठक, शशांक सिंह 'रानू', नीरज उपाध्याय, जेपी सिंह, राजेश एवं अर्चना सिंह, संजय सिंह, रत्नेश सिंह, डॉ. आरपी गुप्ता, सीए संजय गुप्ता, सुनील सेठ, निकेश सेठ, विक्की सेठ सहित अनेक श्रद्धालु शामिल रहे। आयोजन की सफलता में पंडित निशाकांत द्विवेदी, रौनक शुक्ला, डॉ. गंगाधर शुक्ला, डॉ. दिव्येंदु मिश्र, प्रमोद मिश्र, अखिलेश पांडेय, प्रभाकर मिश्रा, शुभम मिश्रा, आनंद तिवारी सहित अन्य ने सहयोग किया। बड़े हनुमान जी मंदिर के महंत बाबा राम रतन दास ने सभी को आशीर्वाद दिया।