सैकड़ों प्रधानों का संगठन से सामूहिक इस्तीफा

तरबगंज, संवाददाता। अखिल भारतीय ग्राम प्रधान संगठन के कथित प्रदेश अध्यक्ष की कार्यशैली और तरबगंज विधायक के बारे में फर्ज़ी बयानबाजी से नाराज होकर तहसील क्षेत्र के सैकड़ों प्रधानों/प्रशासकों ने संगठन से किनारा कर लिया है। सोमवार को तरबगंज ब्लॉक सभागार में हुई बैठक में पदाधिकारियों और प्रधानों ने सामूहिक इस्तीफे की घोषणा करते हुए राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन की सदस्यता ग्रहण कर ली। बैठक में प्रधानों ने आरोप लगाया कि जिस व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बताया जा रहा है, वह न तो वर्तमान में ग्राम प्रधान है, न संगठन का विधिवत सदस्य और न ही प्रक्रिया के तहत प्रदेश अध्यक्ष चुना गया है।

प्रदेश उपाध्यक्ष विष्णु दत्त सिंह विशेन ने कहा कि ऐसे व्यक्ति के नेतृत्व में काम करना संभव नहीं है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि संबंधित व्यक्ति सोशल मीडिया पर तरबगंज विधायक प्रेम नरायन पांडेय पर लगातार आरोप लगा रहा है, जिससे संगठन की छवि खराब हो रही है। उन्होंने कहा कि सभी पदाधिकारी जल्द ही लिखित इस्तीफा संगठन को सौंपेंगे। इस मौके पर राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन के जिला अध्यक्ष उमापति त्रिपाठी ने सभी नए साथियों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि उनके संगठन में हर प्रधान की बात गंभीरता से सुनी जाएगी और ग्राम प्रधानों के सम्मान, अधिकारों व समस्याओं के समाधान के लिए संगठन हमेशा सक्रिय रहेगा। बैठक में आरडी तिवारी, लालजी सिंह, आनंद प्रकाश जायसवाल, अशोक तिवारी सहित दर्जनों पदाधिकारियों ने अपने पदों से इस्तीफा देने की घोषणा की। बैठक के अंत में सभी ने राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन की सदस्यता लेकर संगठन को मजबूत बनाने का संकल्प लिया।