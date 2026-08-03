Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

सैकड़ों प्रधानों का संगठन से सामूहिक इस्तीफा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोंडा
Follow us on Google News
share

तरबगंज में ग्राम प्रधान और प्रशासकों ने अखिल भारतीय ग्राम प्रधान संगठन से इस्तीफा दिया। यह निर्णय संगठन के प्रदेश अध्यक्ष की कार्यशैली और विधायक पर झूठे आरोपों से नाराज होकर लिया गया। प्रधानों ने राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन की सदस्यता स्वीकार की। सभी ने नई दिशा में संगठन को मजबूत करने का संकल्प लिया।

सैकड़ों प्रधानों का संगठन से सामूहिक इस्तीफा

तरबगंज, संवाददाता। अखिल भारतीय ग्राम प्रधान संगठन के कथित प्रदेश अध्यक्ष की कार्यशैली और तरबगंज विधायक के बारे में फर्ज़ी बयानबाजी से नाराज होकर तहसील क्षेत्र के सैकड़ों प्रधानों/प्रशासकों ने संगठन से किनारा कर लिया है। सोमवार को तरबगंज ब्लॉक सभागार में हुई बैठक में पदाधिकारियों और प्रधानों ने सामूहिक इस्तीफे की घोषणा करते हुए राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन की सदस्यता ग्रहण कर ली। बैठक में प्रधानों ने आरोप लगाया कि जिस व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बताया जा रहा है, वह न तो वर्तमान में ग्राम प्रधान है, न संगठन का विधिवत सदस्य और न ही प्रक्रिया के तहत प्रदेश अध्यक्ष चुना गया है।

प्रदेश उपाध्यक्ष विष्णु दत्त सिंह विशेन ने कहा कि ऐसे व्यक्ति के नेतृत्व में काम करना संभव नहीं है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि संबंधित व्यक्ति सोशल मीडिया पर तरबगंज विधायक प्रेम नरायन पांडेय पर लगातार आरोप लगा रहा है, जिससे संगठन की छवि खराब हो रही है। उन्होंने कहा कि सभी पदाधिकारी जल्द ही लिखित इस्तीफा संगठन को सौंपेंगे। इस मौके पर राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन के जिला अध्यक्ष उमापति त्रिपाठी ने सभी नए साथियों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि उनके संगठन में हर प्रधान की बात गंभीरता से सुनी जाएगी और ग्राम प्रधानों के सम्मान, अधिकारों व समस्याओं के समाधान के लिए संगठन हमेशा सक्रिय रहेगा। बैठक में आरडी तिवारी, लालजी सिंह, आनंद प्रकाश जायसवाल, अशोक तिवारी सहित दर्जनों पदाधिकारियों ने अपने पदों से इस्तीफा देने की घोषणा की। बैठक के अंत में सभी ने राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन की सदस्यता लेकर संगठन को मजबूत बनाने का संकल्प लिया।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Tarabganj Gonda News Gonda Latest News अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।