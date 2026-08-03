देशव्यापी जेल भरो आंदोलन को सफल बनाने के लिए निरसा में निकाला पैदल यात्रा

सीटू के नेतृत्व में सीटू संबद्ध सभी ट्रेड यूनियनों और किसान सभा का संयुक्त रूप से निरसा स्थित गुरुदास भवन के पास से जिला का चौथा पैदल जत्था निकाला गया। जिसमें केंद्र की मोदी सरकार के जनविरोधी नीतियों के खिलाफ आक्रोशपूर्ण नारे लगाते हुए, उत्पादक वर्ग के सभी तबकों मजदूरों, किसानों, खेत मजदूरों और ग्रामीण मेहनतकशों से आह्वान किया। कहा कि 10 अगस्त 2026 को मजदूर - किसानों का देशव्यापी जेलभरो आंदोलन में ज्यादा से ज्यादा संख्या में धनबाद पहुंचकर कार्यक्रम को सफल बनाएं। पैदल जत्था निरसा बाजार के दोनों तरफ के मुख्य मार्ग होकर भ्रमण कर प्रखण्ड कार्यालय पहुंचकर सभा किया गया।

इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि आज एक ओर आईएमएफ, विश्व बैंक और अमेरिकी साम्राज्यवाद के दबाव के जरिए, देश पर ऐसी जनविरोधी और कॉर्पोरेट परस्त नीतियां लादी जा रही है, जो भारत की आर्थिक संप्रभुता और आत्मनिर्भर विकास की दिशा में गंभीर खतरा पैदा हो गया है। वहीं दूसरी ओर हमारे प्राकृतिक संसाधनों, खेती, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बुनियादी ढांचे तथा जन सेवाओं एवं कल्याणकारी व्यवस्थाओं पर देसी - विदेशी कॉर्पोरेट घरानों का कब्जा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसका सीधा नुकसान स्थानीय उद्योगों, किसानों, मजदूरों और मेहनतकश जनता को उठाना पड़ रहा है।वक्ताओं ने जत्था के माध्यम से मांग किया कि जंतर - मंतर पर छात्र - युवाओं पर लाठी चार्य, आंसू गैस, जानलेवा हमलें पुलिस और शाह की वाहिनी गुंडे द्वारा किया गया, जिससे काफी लोगों को गंभीर चोटें आई है। इसके लिए देश के गृह मंत्री अमित शाह जवाबदेह हैं, वे तुरंत इस्तीफा दें। लेबर कोट्स के सभी मजदूर विरोधी प्रावधान सहित वीबी - जीआरएएम जी 2025, शांति अधिनियम 2025, बिजली संशोधन विधेयक 2025, सबकी सुरक्षा, सबका बीमा विधेयक 2025, बीज विधायक 2025, विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधायक 2025, बेलगाम निजीकरण को रद्द करें।