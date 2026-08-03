Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

देशव्यापी जेल भरो आंदोलन को सफल बनाने के लिए निरसा में निकाला पैदल यात्रा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
Follow us on Google News
share

सीटू द्वारा देशव्यापी जेल भरो आंदोलन को सफल बनाने के लिए निरसा में निकाला गया

देशव्यापी जेल भरो आंदोलन को सफल बनाने के लिए निरसा में निकाला पैदल यात्रा

सीटू के नेतृत्व में सीटू संबद्ध सभी ट्रेड यूनियनों और किसान सभा का संयुक्त रूप से निरसा स्थित गुरुदास भवन के पास से जिला का चौथा पैदल जत्था निकाला गया। जिसमें केंद्र की मोदी सरकार के जनविरोधी नीतियों के खिलाफ आक्रोशपूर्ण नारे लगाते हुए, उत्पादक वर्ग के सभी तबकों मजदूरों, किसानों, खेत मजदूरों और ग्रामीण मेहनतकशों से आह्वान किया। कहा कि 10 अगस्त 2026 को मजदूर - किसानों का देशव्यापी जेलभरो आंदोलन में ज्यादा से ज्यादा संख्या में धनबाद पहुंचकर कार्यक्रम को सफल बनाएं। पैदल जत्था निरसा बाजार के दोनों तरफ के मुख्य मार्ग होकर भ्रमण कर प्रखण्ड कार्यालय पहुंचकर सभा किया गया।

इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि आज एक ओर आईएमएफ, विश्व बैंक और अमेरिकी साम्राज्यवाद के दबाव के जरिए, देश पर ऐसी जनविरोधी और कॉर्पोरेट परस्त नीतियां लादी जा रही है, जो भारत की आर्थिक संप्रभुता और आत्मनिर्भर विकास की दिशा में गंभीर खतरा पैदा हो गया है। वहीं दूसरी ओर हमारे प्राकृतिक संसाधनों, खेती, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बुनियादी ढांचे तथा जन सेवाओं एवं कल्याणकारी व्यवस्थाओं पर देसी - विदेशी कॉर्पोरेट घरानों का कब्जा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसका सीधा नुकसान स्थानीय उद्योगों, किसानों, मजदूरों और मेहनतकश जनता को उठाना पड़ रहा है।वक्ताओं ने जत्था के माध्यम से मांग किया कि जंतर - मंतर पर छात्र - युवाओं पर लाठी चार्य, आंसू गैस, जानलेवा हमलें पुलिस और शाह की वाहिनी गुंडे द्वारा किया गया, जिससे काफी लोगों को गंभीर चोटें आई है। इसके लिए देश के गृह मंत्री अमित शाह जवाबदेह हैं, वे तुरंत इस्तीफा दें। लेबर कोट्स के सभी मजदूर विरोधी प्रावधान सहित वीबी - जीआरएएम जी 2025, शांति अधिनियम 2025, बिजली संशोधन विधेयक 2025, सबकी सुरक्षा, सबका बीमा विधेयक 2025, बीज विधायक 2025, विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधायक 2025, बेलगाम निजीकरण को रद्द करें।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Dhanbad News Dhanbad Latest News Dhanbad
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।