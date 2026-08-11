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शहर में प्रतिवाद मार्च कर अम्बेडकर चौक पर धरना दिया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमुई
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शहर में प्रतिवाद मार्च कर अम्बेडकर चौक पर धरना दिया शहर में प्रतिवाद मार्च कर अम्बेडकर चौक पर धरना दिया शहर में प्रतिवाद मार्च कर अम्बेडकर चौक पर धरन

शहर में प्रतिवाद मार्च कर अम्बेडकर चौक पर धरना दिया

जमुई । नगर प्रतिनिधि संयुक्त किसान मोर्चा और संयुक्ताश ट्रेड यूनियन के राष्ट्रव्यापी आव्हान के तहत सोमवार को कचहरी चौक से भाकपा माले के राज्य कमिटी सदस्य बाबू साहब सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में श्रमिक ,किसान और विद्यालय रसोईयों ने विद्यालय रसोइया को सरकारी कर्मचारी का दर्जा ,न्यूनतम मजदूरी की गारंटी, श्रमिक विरोधी चार श्रम कोड को वापस लेने , भारत अमेरिका कृषि व्यापार समझौता रद्द करने, चकाई अंचल अंतर्गत बोगी पंचायत के सैकड़ों एकड़ गैरमजरुआ जमीन की अवैध जमाबन्दी को रद्द करने के सवाल को लेकर शहर में प्रतिवाद मार्च कर अम्बेडकर चौक पर धरना दिया ।

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धरना की अध्यक्षता अखिल भारतीय किसान महासभा के जिला सचिव मनोज कुमार पांडे ने किया । प्रतिरोध सभा को संबोधित करते हुए भाकपा माले के बिहार राज्य कमेटी सदस्य बाबू साहब सिंह ने कहा श्रमिकों के लंबे संघर्ष और शहादत के बाद देश में श्रमिकों के हक में जो 44 श्रम कानून बना था जिससे श्रमिकों को जो अधिकार मिला था उस अधिकार को मोदी सरकार एक झटके में खत्म कर दिया और कॉरपोरेट हित और श्रमिकों को गुलाम बनाने वाला चार श्रम कोड कानून हिंदुस्तान के श्रमिको के ऊपर थौप दिया है जो श्रमिक विरोधी है । भाकपा माले के जिला सचिव शम्भू शरण सिंह ने कहा कि आज देश एक भयावह दौर से गुजर रही । बेरोजगारी ,महंगाई ,भ्रष्टाचार अपने चरम पर है । विदेश नीति फेल होने के कारण देश में लगातार पेट्रोलियम पदार्थ ,गैस सहित अन्य खाद्य पदार्थ की कीमतें आसमान छू रही है । सीपीआई के जिला सचिव सुनील सिंह ने कहा कि जिस प्रकार कॉरपोरेट और देश के बड़े-बड़े कंपनियों के हित में चार श्रम कोड लाया है तो दूसरी तरफ देश की खेती किसानी को कॉर्पोरेट्स हाथों में बेचने के लिए भारत अमेरिका कृषि व्यापार समझौता कर हिंदुस्तान की खेती को कॉर्पोरेट हाथों में बेचने की कोशिश कर रही है । भाकपा माले नेता संजय राय ने कहा जमुई जिले में बीस हजार गरीब भूमिहीन जमीन के अभाव में रेलवे लाइन ,सड़क ,नहर ,पोखर ,नदी ,तालाब के किनारे झुग्गी झोपड़ी बनाकर रह रहे और सरकार उस पर बुलडोजर चला रही तो दूसरी तरफ चकाई अंचल में सीओ भूमाफियाओं से गठजोड़ कर फ़र्जी दस्तावेज के आधार पर हजारों एकड़ मालिक गैरमर्जरूआ किस्म की जमीन को भूमाफिया के नाम जमाबंदी कायम कर रही है । हजारों भूमिहीन घर और शौचालय बनाने 5 डिसमिल जमीन के लिए अंचल कार्यालय से लेकर जिला कार्यालय का चक्कर लगा रही है उसे देखने वाला कोई नही और जमीन नही होने की बात करते रहते इस जिला प्रशासन अवैध जमाबंदी कायम करने वाले कर्मचारी और पदाधिकारी के ऊपर कार्रवाई करते हुए जमाबंदी को अभिलंब रद्द कर भूमिहीन और गरीब किसान के बीच वितरित किया जाय नहीं तो भाकपा माले आने वाले दिनों में इस सवाल को लेकर अनिश्चितकालीन आंदोलन करेगी । ट्रेड यूनियन नेता मोहम्मद हैदर ने कहा कि स्कूलों में शिक्षकों के द्वारा विद्यालय रसोइया को अपमानित करने वाले शिक्षक पर जिला पदाधिकारी करवाई करे । साथ ही साथ रसोईया को सरकारी कर्मचारी का दर्जा सहित अन्य मांगों को लेकर केंद्र सरकार बिहार सरकार को श्रमिक विरोधी बताया। मौके पर जयराम तुरी, ब्रह्मदेव ठाकुर ,कल्लू मरांडी, प्रदीप मंडल, सूरज मोहन रावत ,गजाधर रजक, कल्लू मांझी ,अशोक मांझी ,दीपमाला ,किरण गुप्ता सहित सैकड़ों शामिल थे।

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