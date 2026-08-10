कांवड़ियों का उमड़ा सैलाब, तामेश्वरनाथ मंदिर पर भंडारे में छका प्रसाद
श्रावण मास के पवित्र अवसर पर बाबा तामेश्वरनाथ धाम मंदिर में कांवड़ियों के लिए भंडारे का आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं ने विधि-विधान से दर्शन-पूजन के बाद प्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम का आयोजन मृत्युंजय राय ने किया, जबकि अन्य सहयोगियों ने प्रसाद वितरण में मदद की।
संतकबीरनगर, निज संवाददाता। श्रावण मास के पवित्र अवसर पर जनपद के प्रसिद्ध बाबा तामेश्वरनाथ धाम मंदिर परिसर में कांवड़ियों के लिए भंडारे का आयोजन किया गया। इस दौरान दूर-दराज से आए श्रद्धालुओं और शिव भक्तों ने विधि-विधान से दर्शन-पूजन के बाद प्रसाद ग्रहण किया।कार्यक्रम का आयोजन मृत्युंजय राय द्वारा किया गया। भंडारे में व्यवस्था बनाए रखने और कांवड़ियों को सुचारु रूप से प्रसाद वितरित करने में विमल कुमार ओझा, हेमंत तिवारी, रमेश राय तथा राम शब्द यादव ने सहयोग किया। हर-हर महादेव और बम-बम भोले के जयकारों के बीच हजारों भक्तों ने प्रसाद ग्रहण कर पुण्य लाभ अर्जित किया।
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