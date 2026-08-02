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सहरसा: पहली सोमवारी पर बाबा मटेश्वर धाम में उमड़ेगी आस्था की बयार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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सिमरी बख्तियारपुर में बारिश के बावजूद सावन के पहले सोमवारी पर बाबा मटेश्वर धाम में जलाभिषेक के लिए हजारों श्रद्धालुओं का जत्था रेलवे स्टेशनों से निकला। 'बोल बम' और 'हर-हर महादेव' के नारों के साथ कांवरियों ने गंगा तट की ओर रुख किया। श्रद्धालु सुबह भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे।

सहरसा: पहली सोमवारी पर बाबा मटेश्वर धाम में उमड़ेगी आस्था की बयार

सिमरी बख्तियारपुर से नीरज बारिश के वावजूद सावन मास की पहली सोमवारी को बाबा मटेश्वर धाम कांठो बलवाहाट में होने वाले जलाभिषेक को लेकर रविवार को पूरा अनुमंडल शिवमय हो गया। "बोल बम का नारा है, बाबा मटेश्वर एक सहारा है" के गगनभेदी जयघोष के बीच हजारों की संख्या में डाक बम एवं साधारण कांवरियों का जत्था सिमरी बख्तियारपुर, कोपरिया, सोनबरसा कचहरी और धमारा घाट रेलवे स्टेशनों से मानसी होते हुए मुंगेर के छर्रापट्टी उत्तरवाहिनी गंगा तट की ओर रवाना हुआ। श्रद्धालु वहां से पवित्र गंगाजल लेकर सोमवार अहले सुबह बाबा मटेश्वर धाम में भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे। रविवार की सुबह होते ही नगर और ग्रामीण क्षेत्रों से कांवरियों का जत्था रेलवे स्टेशनों की ओर पहुंचने लगा।

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सिर पर कांवर, हाथों में भगवा ध्वज और मुख से लगातार "बोल बम", "हर-हर महादेव" तथा "बाबा मटेश्वर एक सहारा है" के जयघोष से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। हर ओर भगवा वस्त्रधारी श्रद्धालुओं की लंबी कतारें दिखाई दीं।

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