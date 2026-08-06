250 कांवड़ियों का जत्था महाकाल को हुआ रवाना
फतेहगंज पश्चिमी, संवाददाता। सावन माह में बाबा महाकाल के जलाभिषेक करने को बुधवार को कस्बे से 250 कांवड़ियों का दूसरा जत्था महंत हरदेव गंगवार और बनवारी
सावन माह में बाबा महाकाल के जलाभिषेक को बुधवार को कस्बे से 250 कांवड़ियों का दूसरा जत्था महंत हरदेव गंगवार और बनवारी लाल के नेतृत्व में उज्जैन रवाना हुआ। बरेली रेलवे स्टेशन पर स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं ने कांवड़ियों का फूल-मालाओं से स्वागत कर उज्जैन रवाना किया। समाजसेवी रमन जायसवाल ने कांवड़ियों को अंगवस्त्र भेंट किए। विधायक प्रतिनिधि संजय चौहान ने स्टेशन पहुंचकर श्रद्धालुओं का स्वागत किया। महंत हरदेव गंगवार ने बताया कि गुरुवार को जत्था ओंकारेश्वर पहुंचेगा। शुक्रवार को नर्मदा नदी से जलभर कर कांवड़िए 145 किलोमीटर की पांच दिवसीय पदयात्रा कर उज्जैन पहुंचकर बाबा महाकाल का जलाभिषेक करेंगे। फोटो संख्या 07
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें