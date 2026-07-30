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पहली सोमवारी के लिए आज रवाना होगा कांवरियों का जत्था

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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मुजफ्फरपुर में सावन के पहले सोमवारी 3 अगस्त को कांवरियों का बड़ा जत्था बाबा गरीबनाथ मंदिर पहुंचेगा। प्रधान पुजारी पंडित विनय पाठक के अनुसार, कांवरिये पहले दर्शन-पूजन करेंगे और उसके बाद पहलेजा घाट के लिए रवाना होंगे। वहां गंगाजल लेकर बाबा गरीबनाथ धाम के लिए निकलेंगे।

पहली सोमवारी के लिए आज रवाना होगा कांवरियों का जत्था

मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। सावन की पहली सोमवारी तीन अगस्त को पड़ेगी। शुक्रवार की सुबह से कांवरियों का हुजूम बाबा गरीबनाथ मंदिर में उमड़ने लगेगा। बाबा गरीबनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी पंडित विनय पाठक ने बताया कि शुक्रवार को कांवरियों का जत्था पहले बाबा गरीबनाथ मंदिर में आकर दर्शन-पूजन कर आशीर्वाद लेगा, उसके बाद पहलेजा घाट के लिए रवाना होगा।बताया कि कांवरिये शुक्रवार की शाम पहलेजा घाट पर पूजा अनुष्ठान के बाद संकल्प लेते हुए गंगाजल लेकर बाबा गरीबनाथ धाम के लिए रवाना होंगे। पहले हरिहर नाथ मंदिर में जलाभिषेक करेंगे। उसके बाद हाजीपुर होते हुए मुजफ्फरपुर की ओर आगे बढ़ेंगे। इसके बाद भगवानपुर, गोरौल, रजला तुर्की में रात्रि विश्राम करेंगे।

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शनिवार शाम से देर रात तक कांवरियों का जत्था शहर में प्रवेश करेगा और रविवार की रात जलाभिषेक करेगा।

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