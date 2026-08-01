पहली सोमवारी पर बाबा के दरबार रवाना हुए कांवरिये, बोल बम से गूंजा स्टेशन
पहली सोमवारी पर बाबा के दरबार रवाना हुए कांवरिये, बोल बम से गूंजा स्टेशनपहली सोमवारी पर बाबा के दरबार रवाना हुए कांवरिये, बोल बम से गूंजा स्टेशन
सावन की पहली सोमवारी पर बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक करने के लिए शनिवार शाम बोकारो से कांवरियों का जत्था सुल्तानगंज के लिए रवाना हुआ। बोकारो रेलवे स्टेशन परिसर में बड़ी संख्या में शिवभक्त भगवा वस्त्र धारण कर हाथों में कांवर लिए पहुंचे। स्टेशन परिसर में बोल बम, हर-हर महादेव व बम-बम भोले के जयघोष से भक्तिमय माहौल बन गया। ट्रेन के इंतजार के दौरान श्रद्धालुओं में उत्साह साफ दिखाई दिया। शिवभक्त प्रेम शंकर ने बताया कि सुल्तानगंज से गंगाजल लेकर पैदल यात्रा करते हुए सभी श्रद्धालु देवघर पहुंचेंगे व पहली सोमवारी पर बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक करेंगे। उन्होंने कहा कि सावन में बाबा के दरबार तक की यात्रा आस्था, विश्वास व तप का प्रतीक है।
इस बार भी बड़ी संख्या में बोकारो के श्रद्धालु इस पवित्र यात्रा में शामिल हुए हैं। रेलवे स्टेशन पर श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ाई गई। श्रद्धालु अपने साथ पूजा सामग्री, भगवा ध्वज व आवश्यक सामान लेकर यात्रा पर निकले। कई श्रद्धालु पहली बार कांवर यात्रा पर निकले, जबकि कई वर्षों से लगातार इस यात्रा में शामिल होने वाले भक्तों ने नए श्रद्धालुओं का उत्साह बढ़ाया। श्रद्धालुओं में बाबा बैद्यनाथ के दर्शन व जलाभिषेक को लेकर विशेष उत्साह देखा गया।
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