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बोल बम के जयघोष संग कांवरिया बाबा धाम रवाना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलिया
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बलिया, संवाददाता। सावन के पवित्र महीने में शहर से गांव तक देवाधिदेव महादेव

बोल बम के जयघोष संग कांवरिया बाबा धाम रवाना

बलिया, संवाददाता। सावन के पवित्र महीने में शहर से गांव तक देवाधिदेव महादेव के भक्ति में पूरी तरह रंग गया है। शनिवार को जिला मुख्यालय के अलावा कस्बा और गांवों से सैकड़ों की संख्या में गेरुवा वस्त्र पहले कांवरियों का जत्था ‘बोल बम’ और ‘हर हर महादेव’ के जयघोष के साथ बाबा धाम (देवघर झारखंड) के लिए निजी साधनों तथा ट्रेन से रवाना हुआ। श्रद्धालुओं का यह जत्था पवित्र सावन महीने के पहले सोमवार को भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर जलाभिषेक करेंगे। शहर बाजार से लगायत रेलवे स्टेशन निजी बस स्टैंड पूरा केसरिया रंग में रंगा नजर आ रहा है। कांवरियों की दर्जनों टोली सड़कों पर आती-जाती दिख रही है।

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डीजे पर बज रहे शिव भजनों और बम-बम तथा भोले के जयघोष से पूरा वातावरण भोलामय बन गया है।भगवान शंकर के अतिप्रिय महीना सावन के पहला सोमवार शिव भक्तों के लिए बेहद खास होता है। मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से किया गया जलाभिषेक सावन के पूरे महीने की पूजा का फल देता है। देवघर (झारखंड) जाने वाले कांवरिए सुल्तागंज से उत्तरवाहिनी गंगा का पवित्र जल लेकर करीब 105 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर बाबा बैद्यनाथ को जल अर्पित करेंगे। शहर के दुकानों पर सलीके से सजाये गये केशरिया वस्त्र सहज ही सावन का अहसास करा रहे हैं। हल्दी हिसं के अनुसार क्षेत्र के रेपुरा गांव से शनिवार की सुबह कावरियों का जत्था बाबा धाम के लिए रवाना हुआ। रवानगी से पहले पूर्व प्रधान विजय बहादुर सिंह के पौत्र अजीत कुमार सिंह रोशन ने अपने आवास पर कांवरियों को अंग वस्त्रम देकर सम्मानित कर रवाना किया। कांवरिया संघ प्रमुख दिनेश राय ने कहा कि रविवार को तड़के सुल्तानगंज से वह सभी गंगाजल लेकर पैदल बाबा की नगरी के लिए रवाना होंगे। इस मौके पर भूलन सिंह,श्याम सुंदर ठाकुर,अजित शाह,अभिमन्यु राय,मोती लाल गुप्ता,दीपक सिंह, आत्मा चौधरी,हर्षित राय,छोटे राय आदि दर्जनों कांवरिया थे।

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