कांवड़िये भोले की भक्ति में भूले पैरों के छाले
गंगनहर कांवड़ मार्ग पर शिवभक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। हरिद्वार से गंगाजल लेकर निकले कांवड़िये पैदल यात्रा कर रहे हैं। पैरों में छाले और सूजन के बावजूद उनकी भक्ति में कमी नहीं आ रही। तेज धूप और उमस के बीच, कांवड़िये एक-दूसरे का सहारा बनकर यात्रा पूरी कर रहे हैं। यह यात्रा उनकी आस्था और संकल्प की परीक्षा है।
गंगनहर कांवड़ मार्ग पर इन दिनों आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। हरिद्वार से गंगाजल लेकर निकले हजारों शिवभक्त दिन-रात अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। किसी के पैरों में छाले हैं तो किसी के पैरों में सूजन, लेकिन भोलेनाथ की भक्ति में डूबे कांवड़ियों के कदम रुकने का नाम नहीं ले रहे। रास्ते में गूंजता बोल बम और हर-हर महादेव का जयघोष थकान पर भारी पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के साथ हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश से आए कांवड़ियों की टोलियां कांवड़ पटरी मार्ग पर दिखाई दे रही हैं। कई कांवड़िये सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा पूरी कर चुके हैं।
लगातार पैदल चलने से उनके पैरों में छाले पड़ गए हैं और सूजन भी आ गई है। तेज धूप और उमस ने मुश्किलें और बढ़ा दी हैं, इसके बावजूद शिवभक्त रास्ते में थोड़ी देर आराम करने के बाद फिर अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं। राजस्थान के अलवर निवासी दीपक, रॉबिन, राजकुमार, सोनू ने बताया कि काफी लम्बा सफर तय कर चुके हैं। काफी परेशानी उनके सामने आई, लेकिन सभी शिवभक्त एक-दूसरे की मदद कर रहे हैं और हौसला बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कांवड़ियों ने कहा कि उनके लिए यह सिर्फ गंगाजल लेकर पैदल चलने की यात्रा नहीं है, बल्कि बाबा भोलेनाथ के प्रति आस्था और संकल्प की परीक्षा भी है।
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