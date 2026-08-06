कांवरियों का जत्था बाबाधाम के लिए रवाना
हलिया/लहंगपुर,हिटी: श्रावण माह में भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए बड़ी संख्या में शिवभक्त कावंरियों का जत्था लहंगपुर क्षेत्र से देवघर के लिए रवाना हुआ। श्रद्धालु सुल्तानगंज से गंगाजल लेकर 105 किमी पैदल यात्रा करेंगे। कांवर यात्रा में युवाओं, बच्चों और महिलाओं ने भी भाग लिया।
हलिया/लहंगपुर,हिटी। श्रावण माह के भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए क्षेत्र के अहुंगी कला एवं लालगंज के लहंगपुर क्षेत्र के विभिन्न गांवों से बड़ी संख्या में शिवभक्त कावंरियों का जत्था बुधवार को गाजे-बाजे के साथ बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर के लिए रवाना हुआ। श्रद्धालु सुल्तानगंज से पवित्र गंगाजल लेकर 105 किमी पैदल यात्रा करते हुए देवघर पहुंच कर भगवान बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक करेंगे। बोल बम का नारा है,बाबा एक सहारा है का जय घोष करते हुए कांवरियों का जत्था डीजे की धुन पर नृत्य करते हुए अपनी मंजिल की ओर से बस से प्रस्थान किया।
कांवर यात्रा में भागीदारी
कांवर यात्रा में युवाओं,बच्चों, बुजुर्गों के साथ महिलाएं भी शामिल रहीं। कांवर दल में अहुंगी कला के घनश्याम दुबे, रमेश ओझा, प्रमोद कुमार पांडेय, योगेन्द्र ओझा, मनोज अग्रहरी, प्रदीप अग्रहरी, मानिकचंद, किशन पांडेय, सेवा अग्रहरी आदि शामिल रहे। वहीं लहगंपुर क्षेत्र के गंगहरा कलां, रेही, बामी, लहंगपुर, दुबरा पहाड़ी, पटेल नगर, आदि गांवों से करीब 20 कांवरियों का जत्था बुधवार को सुल्तानगंज बिहार के लिए बस से रवाना हुआ। इस दौरान बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है का जयकारा लगाते हुए बस में सवार होकर रवाना हुए। कावंरियों का नेतृत्व महेंद्र चौबे ने किया। जिसमें प्रभाशंकर दुबे, दिलराज सिंह, संजय मौर्या, नागेंद्र सिंह, सत्यदेव यादव, राजू चौबे, लाला चौबे, ललित पटेल, मनोहर विश्वकर्मा, छांगुर मौर्या, रवि दुबे, विष्णु राय, नरेश गिरी, शंभू विश्वकर्मा, लालजी गुप्ता, सुदुल्ली गुप्ता आदि रहे।
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