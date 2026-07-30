Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन..

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आगरा
Follow us on Google News
share

आगरा से श्री गोवर्धन धाम पदयात्रा की शुरुआत हर्षोल्लास के साथ हुई। यात्रा का नेतृत्व श्री गिर्राज जी महाराज ने किया। पदयात्रा के दौरान भक्तों ने भजन-कीर्तन किया और यात्रा को समाजसेवियों ने झंडा दिखाकर रवाना किया। आगरा से श्रद्धालु एक अगस्त को गोवर्धन पहुंचेंगे।

अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन..

आगरा से श्री गोवर्धन धाम पदयात्रा परिक्रमा सेवा संस्था के तत्वाधान में श्रावण मास में श्री गोवर्धन महाराज जी के पावन दर्शन एवं सप्तकोषी परिक्रमा हेतु आगरा से श्री गोवर्धन धाम पैदल यात्रा नेहरू नगर स्थित श्री राधाकृष्ण मंदिर से सैकड़ों पदयात्रियों के समूह में बड़े हर्षोल्लास के साथ ठाकुर जी का भजन-कीर्तन करते हुए श्री गोवर्धन धाम के लिए रवाना हुई। यात्रा के प्रारंभ में समूचा नेहरू नगर क्षेत्र एवं एमजी रोड, गोवर्धन एवं वृंदावन की तरह श्री राधे-राधे और श्री गिराजधरण हम तेरी शरण के जयघोष से गुंजायमान हो रहा था तथा भक्तों पर फूलों की बारिश हो रही थी श्री गिर्राज जी महाराज स्वयं रथ पर विराजमान होकर यात्रा का नेतृत्व करते हुए सभी भक्तों पर अपनी कृपा बरसा रहे थे। हर कोई ठाकुर जी के पावन सानिध्य में गोवर्धन धाम जाने के प्रसन्नचित व प्रमुध्यान में मगन हो झूमकर चल रहे थे।

यात्रा का शुभारंभ

यात्रा का शुभारंभ अध्यक्ष नितेश अग्रवाल ने दीप प्रवज्जलित और आरती कर समाजसेवी भगवानदास बंसल ने संयुक्त रूप से झण्डी दिखाकर यात्रा को रवाना किया। उन्होंने इस कार्य को प्रभू कार्य कहते हुए मंडल के प्रत्येक चरण सेवक का आगामी वर्षों में और अधिक भव्यता से करने के लिए प्रयासरत रहें ऐसा आशीर्वाद दिया। संस्थापक अध्यक्ष रमन बाबू अग्रवाल ने बताया कि श्री हरिनाम संकीर्तन के साथ चल रही पदयात्रा का जगह जगह स्वागत किया। अंत में समाधियां फार्म हाउस पर जीएमबी परिवार द्वारा भोजन प्रसादी कराकर सभी पदयात्रियों को गोवर्धन धाम के लिए प्रस्थान कराया। नितेश अग्रवाल ने बताया कि आगरा से पदयात्रा कर यात्री एक अगस्त की सुबह गोवर्धन पहुंचेंगे तथा रात्रि में सप्तकोशीय दुग्धधार परिक्रमा कर 2 अगस्त को प्रातः आठ बजे गिर्राज महाराज का अभिषेक, नौ बजे भजन कीर्तन, ग्यारह बजे साधु संत सेवा और दोपहर बारह बजे महाप्रसादी का आयोजन गोवर्धन में गुरु शरणानंद के कार्ष्णि गुरु आश्रम पर होगा। पदयात्रा में पुरुषों के साथ महिलाओं की भागीदारी भी बढ़-चढ़ कर रही। इस अवसर पर सचिव मनोज गर्ग, उपाध्यक्ष नरेंद्र दत्त गोयल, राजेश अरोड़ा, कोषाध्यक्ष राकेश मंगल, संयोजक विजय वीर सिंह, पुष्पेंद्र सिंघल, संजय मित्तल, आशीष अग्रवाल, शांति स्वरूप गोयल, नीरज जैन, जगदीश बगला, संतोष शर्मा, रमेश चन्द आदि मौजूद रहे।

सामान्य प्रश्न

यात्रा का शुभारंभ किसने किया?
यात्रा का शुभारंभ अध्यक्ष नितेश अग्रवाल ने दीप प्रवज्जलित और आरती कर समाजसेवी भगवानदास बंसल ने संयुक्त रूप से झण्डी दिखाकर किया।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Agra Latest News Agra News Agra
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।