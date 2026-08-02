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कांवड़ यात्रा चरम पर पहुंचते ही बढ़ी श्रद्धालुओं की भीड़

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुडकी
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कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। पुलिस और प्रशासन ने यात्रा को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के कड़े उपाय किए हैं। मुख्य मार्गों पर पुलिस बल, सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन के माध्यम से निगरानी रखी जा रही है। यात्रियों की सहायता और यातायात नियमों का पालन करने पर जोर दिया जा रहा है।

कांवड़ यात्रा चरम पर पहुंचते ही बढ़ी श्रद्धालुओं की भीड़

कांवड़ यात्रा चरम पर पहुंचने के साथ ही क्षेत्र में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। यात्रा को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस और प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद हैं। प्रमुख मार्गों, चौराहों और संवेदनशील स्थानों पर पुलिस बल लगातार तैनात है, जबकि यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए जगह-जगह डायवर्जन और विशेष प्रबंध किए गए हैं। कांवड़ियों की सुरक्षा और सुविधा को प्राथमिकता देते हुए पुलिस द्वारा लगातार गश्त की जा रही है। भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में पैदल पुलिस, पीआरडी जवानों और होमगार्ड के साथ-साथ सीसीटीवी कैमरों एवं ड्रोन के माध्यम से भी निगरानी रखी जा रही है।

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यात्रा के दौरान रास्ता भटकने वाले श्रद्धालुओं को उनके साथियों से मिलाने, गुम हुए मोबाइल व अन्य सामान बरामद कर लौटाने तथा जरूरतमंद कांवड़ियों की हरसंभव सहायता करने में भी पुलिस की सक्रिय भूमिका देखने को मिल रही है। सीओ मंगलौर अभिनय चौधरी ने कहा कि यातायात नियमों का पालन करें, अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें। उनका कहना है कि कांवड़ यात्रा को सकुशल एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए सभी आवश्यक इंतजाम किए गए हैं।

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