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मद्रास कांवड़ संघ के 85 शिवभक्त सुल्तानगंज के लिए रवाना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवघर
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देवघर, प्रतिनिधि। विश्व प्रसिद्ध राजकीय श्रावणी मेला में देश विदेश से श्रद्धालुओं का आना लगातार जारी है। मद्रास कांवड़ संघ चेन्नई से 85 शिवभक्त श्रद्धालु सुल्तानगंज के लिए रवाना हुए। यात्रा के दौरान निःशुल्क भोजन, चिकित्सा सहायता, और भजन संध्या का आयोजन होगा।

मद्रास कांवड़ संघ के 85 शिवभक्त सुल्तानगंज के लिए रवाना

देवघर, प्रतिनिधि। विश्व प्रसिद्ध राजकीय श्रावणी मेला में देश विदेश से श्रद्धालुओं का आना लगातार जारी है। इसी क्रम में मद्रास कांवड़ संघ चेन्नई के रजत जयंती वर्ष (2002-2026) के अवसर पर 85 शिवभक्त श्रद्धालु शनिवार को चेन्नई एयरपोर्ट से बिहार के सुल्तानगंज के लिए रवाना हुए। श्रद्धालु सुल्तानगंज से उत्तरवाहिनी गंगा का पवित्र जल लेकर लगभग 105 किलोमीटर की पदयात्रा करते हुए विश्व विख्यात बाबा वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग देवघर में जलाभिषेक करेंगे तथा इसके बाद बाबा वासुकीनाथधाम में भी पूजा-अर्चना करेंगे। इस बात की जानकारी देते हुए संघ के अध्यक्ष संजय मुंदड़ा ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रतिदिन 15 से 17 किलोमीटर की पदयात्रा निर्धारित की गई है। प्रत्येक दिन प्रातः 2:45 बजे मंगल आरती तथा 3 बजे पदयात्रा प्रारंभ होगी। प्रत्येक पड़ाव पर नाश्ता, भोजन प्रसादी, फल, शुद्ध पेयजल, नींबू शिकंजी, शरबत एवं विश्राम की समुचित व्यवस्था रहेगी। साथ ही राजस्थान के लक्ष्मणगढ़ से पधारे सुप्रसिद्ध भजन गायक पवन शर्मा निर्मल अपनी संपूर्ण भजन मंडली के साथ प्रतिदिन भजन संध्या प्रस्तुत करेंगे.

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सेवा ही हमारी सबसे बड़ी साधना

मद्रास कांवड़ संघ के चेयरमैन ओमप्रकाश डागा ने कहा कि बाबा वैद्यनाथ की कृपा से संघ पिछले 25 वर्षों से शिवभक्तों को सेवा एवं साधना से जोड़ने का कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि कांवर यात्रा केवल धार्मिक आस्था का विषय नहीं, बल्कि सेवा, त्याग, अनुशासन और मानवता का संदेश देने वाला महापर्व है। रजत जयंती वर्ष में अधिकाधिक शिवभक्तों की सेवा करना ही संघ का प्रमुख संकल्प है। संघ द्वारा संपूर्ण यात्रा के दौरान देशभर से आने वाले हजारों कांवरियों के लिए निःशुल्क भोजन प्रसादी, शुद्ध पेयजल, नींबू शिकंजी, शरबत, फल वितरण तथा अन्य आवश्यक सेवाओं की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही प्रत्येक पड़ाव पर विश्राम, चिकित्सा सहायता एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं भी उपलब्ध रहेंगी। प्रतिदिन भव्य भजन संध्या, सामूहिक आरती एवं शिव भक्ति कार्यक्रमों का आयोजन होगा। जिससे संपूर्ण यात्रा भक्तिमय वातावरण में संपन्न होगी।

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सामान्य प्रश्न

कौन से संगठन के द्वारा यह कांवर यात्रा आयोजित की जा रही है?
यह कांवर यात्रा मद्रास कांवड़ संघ द्वारा आयोजित की जा रही है।
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