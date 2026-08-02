मद्रास कांवड़ संघ के 85 शिवभक्त सुल्तानगंज के लिए रवाना

देवघर, प्रतिनिधि। विश्व प्रसिद्ध राजकीय श्रावणी मेला में देश विदेश से श्रद्धालुओं का आना लगातार जारी है। इसी क्रम में मद्रास कांवड़ संघ चेन्नई के रजत जयंती वर्ष (2002-2026) के अवसर पर 85 शिवभक्त श्रद्धालु शनिवार को चेन्नई एयरपोर्ट से बिहार के सुल्तानगंज के लिए रवाना हुए। श्रद्धालु सुल्तानगंज से उत्तरवाहिनी गंगा का पवित्र जल लेकर लगभग 105 किलोमीटर की पदयात्रा करते हुए विश्व विख्यात बाबा वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग देवघर में जलाभिषेक करेंगे तथा इसके बाद बाबा वासुकीनाथधाम में भी पूजा-अर्चना करेंगे। इस बात की जानकारी देते हुए संघ के अध्यक्ष संजय मुंदड़ा ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रतिदिन 15 से 17 किलोमीटर की पदयात्रा निर्धारित की गई है। प्रत्येक दिन प्रातः 2:45 बजे मंगल आरती तथा 3 बजे पदयात्रा प्रारंभ होगी। प्रत्येक पड़ाव पर नाश्ता, भोजन प्रसादी, फल, शुद्ध पेयजल, नींबू शिकंजी, शरबत एवं विश्राम की समुचित व्यवस्था रहेगी। साथ ही राजस्थान के लक्ष्मणगढ़ से पधारे सुप्रसिद्ध भजन गायक पवन शर्मा निर्मल अपनी संपूर्ण भजन मंडली के साथ प्रतिदिन भजन संध्या प्रस्तुत करेंगे.