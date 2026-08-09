भोले के जयघोष से गूंज उठीं राहें, कांवड़ियों के उत्साह से वातावरण हुआ शिवमय
रामपुर में सावन के महीने के दौरान कांवड़ यात्रा में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ा हुआ है। लाखों कांवड़िये अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं, हाथों में कांवड़ और श्रद्धा से भरे चेहरे लिए हुए हैं। भक्ति के गीतों के बीच, पूरे मार्ग पर शिवभक्तों का उत्साह और केसरिया रंग का जलवा है।
रामपुर। सावन के पावन माह में सड़कों पर आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। चारों तरफ बम-बम भोले और जय शिव शंभू के जयघोषों की गूंज सुनाई दे रही है। हाथों में सजी-धजी कांवड़, जुबान पर बाबा भोलेनाथ का नाम और आंखों में अपार श्रद्धा लिए लाखों कांवड़िये अपने गंतव्य की ओर लगातार बढ़ रहे हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। मीलों का कठिन सफर तय करने के बावजूद कांवड़ियों के चेहरे पर न तो थकान दिख रही है और न ही पांव के छाले उनके कदम रोक पा रहे हैं। डीजे और ढोल-नगाड़ों की थाप पर भोले के भजनों के साथ नाचते-गाते शिवभक्तों से पूरा मार्ग शिवमय हो गया है।
जगह-जगह केसरिया रंग में रंगे श्रद्धालुओं की टोलियां ही दिखाई दे रही हैं।
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